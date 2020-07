Ze geven het ein-de-lijk toe: windmolens verantwoordelijk voor een GENOCIDE op vogels

Uit ‘nieuw onderzoek’ blijkt dat windmolens “gevaarlijker” zijn voor vogelpopulaties dan gedacht. Sterker nog, bij sommige vogelsoorten kun je over genocide spreken.

Omroep Flevoland bericht dat uit onderzoek van Wageningen University & Research is gekomen dat windmolens veel gevaarlijker zijn voor vogelpopulaties dan “gedacht.” “De onderzoekers,” aldus de omroep, “zeggen dat de gevolgen van vogelsterfte door aanvaringen met wieken worden onderschat.”

Sommige vogelsoorten kunnen in 10 jaar tijd 20% van de populatie verliezen ten gevolge van sterfte door windmolens. Onthoud het goed, anders krijgen gegarandeerd de boeren de schuld. WUR: windmolens gevaarlijker voor vogelpopulatie dan eerder gedacht https://t.co/MYUf5bEh0S — Femke Marije (@FemkeMarijeW) July 8, 2020

Bij de bouw van windmolenparken wordt er zogenaamd gekeken naar de effecten op vogelpopulaties. Daarbij wordt een “norm” vastgesteld, wat inhoudt: een “aanvaardbare sterfte.” De laagste norm? 1 procent. Maar wat blijkt? Een sterfte van 1 procent heeft een veel grotere impact dan dacht. “Het kan bij sommige vogelsoorten leiden tot een afname van meer dan 20 procent van de totale populatie in 10 jaar tijd.”

Met name grutoo’s, zeearenden, bruine kiekendieven, visdieven, ooievaars en lepelaars zijn het haasje. En dan hebben we het nog niet eens gehad over vogelsoorten die kort leven. Zoals de spreeuw. Ook zij zijn extra gevoelig voor sterfte in de populatie door windmolenparken.

Nu is het aparte dat critici al jaren roepen dat windmolenparken desastreus zijn voor meerdere vogelsoorten; dat de wieken een enorme ravage kunnen aanrichten. Steeds weer werden die critici weggelachen door het media- én het partijkartel… en dan met name door figuren en partijen die zich “groen” noemen.