50Plus lijkt nieuwe lijstrekker te hebben! Liane den Haan voorgedragen

50Plus lijkt een nieuwe lijstrekker te hebben. Het partijbestuur heeft Liane den Haan voorgedragen als opvolger van de met bonje vertrokken Henk Krol. Niemand minder dan partijvoorzitter Jan Nagel heeft Den Haan voorgedragen voor de functie.

Of Liane Den Haan ook daadwerkelijk lijstrekker wordt valt nog maar te bezien. In totaal zijn er namelijk veertien gegadigden die zich hebben opgegeven voor de functie. Die kans wordt echter wel groter, aangezien het partijbestuur haar aan de leden heeft voorgedragen. Op 3 oktober wordt de nieuwe lijstrekker definitief gekozen. Voorzitter Jan Nagel is in ieder geval in z’n nopjes met Den Haan.

“Het bestuur heeft met vier van hen gesprekken gevoerd, aldus Nagel. Naast de 52-jarige Den Haan nam het bestuur ook het Rotterdamse gemeenteraadslid Ellen Verkoelen en Kamerleden Corrie van Brenk en Léonie Sazias in overweging. Volgens Nagel kwam Den Haan uit de bus als degene met wie „het beste electorale resultaat” kan worden gehaald.”

Ook Henk Krol heeft zo zijn gedachten bij Den Haan. De fractievoorzitter van de Partij voor de Toekomst was er op Twitter als de kippen bij om zijn mening te uiten over zijn oude partij.

“Collega’s van #50PLUS: Van harte met Liane den Haan. Voor de kiezer wordt nu helder dat 50PLUS definitief linksaf slaat. Liane heeft, via de @ANBO, veel ervaring met interne conflicten. Ik weet zelf hoe heftig die kunnen zijn bij 50PLUS. Ze zal die kennis hard nodig hebben.”

Krol vindt dus dat zijn oude partij definitief naar links opschuift. Maar goed, dat soort teksten verwacht je ook van iemand die besluit om met Henk Otten in zee te gaan.