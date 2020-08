Bazaar Beverwijk weigert hallen te sluiten: “Er zitten honderden ondernemers die gedupeerd zijn.”

Gisteravond kreeg de Bazaar in Beverwijk een vervelende mededeling te horen van de gemeente: de deuren moeten worden gesloten! De grootste drie hallen mogen niet meer open, dit omdat de 1,5 meter niet te handhaven is in deze hallen. De Bazaar weigert om gehoor te geven aan deze oproep, het zou namelijk honderden ondernemers duperen.



De drie grootste hallen moeten dicht, maar men heeft al gezegd dat ze dat gewoon niet gaan doen. Mariska Roos van de Bazaar vertelt dat men op dit moment maar zo’n 60% van de omzet draait. Het sluiten van de hallen zou een gigantische ramp zijn voor veel ondernemers. Ondernemers die nu al vaak het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

“Er is altijd wel iemand te vinden die te dicht bij iemand anders staat als er 20.000 mensen rondlopen. Dit is een buitenproportionele maatregel.”

De gemeente snapt dat het vervelend is om de deuren te moeten sluiten, maar volgens de gemeente is er geen andere manier mogelijk. De hallen zullen dicht moeten.

Op veel plekken in Nederland zie je een soortgelijke trend: ondernemers accepteren niet langer de regelgeving van de lokale autoriteit, wanneer ze dit wel doen eisen ze vaak financiële compensatie voor geleden verlies.

Voor zowel lokale overheden als ondernemers worden het zo vervelende tijden, ze gaan lijnrecht tegenover elkaar staan.