Bizar! Overheid laat advocaten schaduwen: ‘Veiligheid hierdoor in het geding’

In de klopjacht op Taghi ging het Openbaar Ministerie ver, heel ver blijkt uit een reportage van het AD. Justitie liet advocaten schaduwen om zo Taghi te pakken krijgen, maar volgens advocaten is dit uiterst gevaarlijk. Juist dit soort acties, en vooral als ze uitlekken, brengen advocaten in gevaar. Volgens experts is dit de rand opzoeken van de rechtsstaat, en mogelijk zelfs te ver gaan.



Grapperhaus en consorten spelen uiteraard de onschuld zelf. Zij menen dat het aan de rechter is om te bepalen of dit soort acties te ver gaan. Wat natuurlijk een best slecht excuus is, zeker in een tijd waarin advocaten al niet altijd meer veilig over straat kunnen. Volgens het OM is er niks aan de hand, omdat de advocaten die zijn geschaduwd niet de advocaten van Taghi zijn.

,,Door hen te observeren zou daarom geen inbreuk worden gedaan op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt.”

De advocaten in kwestie reageren geschokt op de onthulling. Zij mening dat overheid tekenen van overspannenheid toont door dit soort acties. Ze brengen hiermee in feite alleen maar de levens van advocaten in gevaar.

,,Het is het zoveelste symptoom van een ernstig overspannen rechtstaat waarin advocaten moeten functioneren”

De zaak Taghi wordt zo wel een hele duistere zaak, waar de overheid het niet schuwt om de grenzen op te zoeken en eventueel te verbreken.