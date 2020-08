Bizar verhaal! Jihadist zegt ‘uitgelokt’ te zijn door AIVD

Het proces rondom de Arnhemse terreurzaak is in volle gang. Een groep Arnhemse jihadisten wilden een aanslag in Nederland plegen met kalashnikovs en bomvesten. Gelukkig hebben de Nederlandse autoriteiten dit geplande bloedbad weten te voorkomen.

Dat hebben ze kunnen doen door een politie-infiltrant in te zetten. Deze infiltrant trad binnen bij de groep jihadisten en won hun vertrouwen. Door deze actie zijn de jihadisten op tijd opgepakt, voordat ze een aanslag konden plegen. Deze actie kon zelfs op complimenten rekenen van een advocaat van een van de verdachten.

Maandag in de Rotterdamse rechtbank was het de beurt aan advocaat Serge Weening om zijn pleidooi te houden. Hij is de advocaat van Hardi N., de hoofdverdachte in deze zaak. Volgens N. is hij door een eerdere infiltrant van de AIVD uitgelokt, zo tikt de Volkskrant op.

“Want ver voordat de politie-infiltrant in zijn leven kwam, was iemand anders er al in geslaagd het vertrouwen van Hardi N. (36) te winnen. Abu Hajar, een online infiltrant die zich uitgaf als jihadist, werkte vermoedelijk voor veiligheidsdienst AIVD. Sinds 2015 voerde hij vele gesprekken met N.. En juist daardoor, zegt N., kwam hij op het idee een aanslag te plegen in Nederland. Uitlokking, aldus zijn advocaat.””

Advocaat Weening voegde er nog eens aan toe dat ‘zonder de ideologische beïnvloeding door Abu Hajar, Hardi N. nooit op het idee was gekomen om een aanslag te plegen’. Wat hier van waar is moet natuurlijk nog worden uitgezocht, maar ook Telegraaf-verslaggever Silvan Schoonhoven denkt er het zijne van. Hij spreekt dan ook over een ‘moedige wanhoopspoging‘.

“Het Openbaar Ministerie had een waterdicht verhaal. Daar valt weinig op af te dingen. Ik denk dat dit een moedige wanhoopspoging was om daar gaten in te schieten. Ik denk dat die zware veroordelingen er echt wel aan zitten te komen.”