Boeren zijn het zat! FDF wil op ‘huisbezoek’ gaan bij politici

Het is al geruime tijd duidelijk dat de boeren en het kabinet op gespannen voet met elkaar leven. De boeren willen nog steeds dat de voermaatregel, die ingaat op 1 september, per direct van tafel geveegd wordt. Deze situatie begint echter steeds meer op een kruidvat te lijken.

De boeren van Farmers Defence Force willen namelijk politici thuis opzoeken en ze aan de tand voelen. Volgens het AD willen de boeren weten wat Kamerleden persoonlijk vinden van de voermaatregel.

“Binnen een appgroep van FDF is daarom het plan gemaakt om Kamerleden thuis te bezoeken. ‘Woensdag 18 augustus om 08.00 uur op de bekende verzamelplaatsen. Dit bericht geheimhouden en niet delen!’ Of de ‘huisbezoekjes’ woensdag doorgaan is overigens nog niet zeker, laat een van de leden van FDF weten. ,,Ik kan er verder niets over zeggen. Maar ik kan niet ontkennen dat het voorstel is gedaan.”

Fractievoorzitters Klaas Dijkhoff (VVD), Pieter Heerma (CDA) en Rob Jetten (D66) hebben hun afschuw over het plan al uitgesproken. Dijkhoff vindt dat de groepering ‘weer een grens overgaat’ en Jetten noemt het plan zelfs ‘intimiderend en bedreigend’.

En eerlijk gezegd kan ik deze heren hier geen ongelijk in geven. Je zoekt geen mensen op in hun privédomein, omdat je het niet eens bent met de keuzes die zij maken. Met dit soort acties zal alle goodwill voor de boeren in rap tempo verloren kunnen gaan. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, nietwaar?!