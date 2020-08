Burgemeester Aboutaleb over illegale feesten in coronatijd: ‘Asociaal naar samenleving toe!’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is verbijsterd over de illegale houseparty van afgelopen weekend. Jongeren hielden een groot, illegaal feest op de Maasvlakte. Jongeren die zich hadden opgegeven kregen vlak voor aanvang een bericht over de exacte locatie. Voor Aboutaleb is het onbegrijpelijk dat je juist in deze tijden naar een illegaal feest gaat. Volgens de burgemeester is het onverantwoord en uiterst asociaal naar de rest van de samenleving toe.



Jongeren hadden het voor elkaar gekregen om met professionele apparatuur een heuse houseparty-feest op te zetten. Dj’s kwamen maar al te graag om deze rave mee te maken, en uiteraard kwamen jongeren ook maar al te graag – na maanden van verveling konden ze eindelijk eens naar een feest toe.

Net na middernacht kreeg de politie hier lucht van en doekte het feest op. Niet veel later ging het feest alsnog verder, maar op een andere locatie. Men kreeg een nieuw appje met de locatie; en jawel het feest ging weer door op de nieuwe locatie.

Voor burgemeester Aboutaleb is dit gedrag onacceptabel. Joost Eerdmans, uiteraard fel tegen illegale feesten, ziet echter wel in dat feesten organiseren, met inachtneming van de geldende regels, de beste manier is om dit soort illegaliteit te bestrijden. Laat jongeren feesten, maar in een gecontroleerde omgeving zodat de regels worden nageleefd.

,,Jongeren staan al zes maanden op de rem. Die houd je niet meer tegen. Ik heb liever dat er iets in de buitenlucht gebeurt, met veel minder kans op besmetting, dan dat mensen de polonaise lopen in een kroeg in de Witte de Withstraat en letterlijk op de bar staan. Dát zijn pas brandhaarden.’’

Aboutaleb is juist van mening dat men zich gewoon dient te houden aan de regels. Continu uitzonderingen maken om het voor mensen ‘dragelijker’ te maken zal ook niet werken. En daar heeft hij wel gelijk in, mensen blijven toch wel de grenzen opzoeken – en zullen er overheen gaan. Die grenzen blijven oprekken toont ook een gebrek aan leiderschap aan.

Voor Aboutaleb is er maar één ding belangrijk op dit moment, en dat is het aantal besmettingen naar beneden krijgen.

,,En dat lukt alleen als we ons allemaal aan de regels houden.’’