Burgemeester Portland woedend op Trump: ‘Geweld komt deels door uw haatcampagne’

Dit is toch wel opmerkelijk, Ted Wheeler de burgemeester van Portland geeft Donald Trump de schuld van de escalaties in zijn stad. Terwijl Wheeler zelf al weken faalt om de relschoppers van Antifa en BLM aan te pakken, en de stad iedere week weer puin kan ruimen is het ineens de schuld van Trump. Snapt u het nog?



De NOS gaat gretig akkoord met dit verhaal van Ted Wheeler. Terwijl iedereen die Amerika een beetje volgt ziet dat de incompetentie van de burgemeester zelf het grootste probleem is. De burgemeester grijpt al weken niet in, of grijpt te zwak in. Maar nu is het ineens de schuld van Trump? Dat is wel heel makkelijk geframed.

Tuurlijk Trump zorgt voor flink wat verdeeldheid in Amerika, maar uiteindelijk ben je als burgemeester de baas over de openbare orde en veiligheid, en dat is nu precies waar Wheeler hard in faalt; Portland is een oorlogszone geworden door het zwakke beleid van de Democraat.

“U heeft haat en verdeeldheid gecreëerd. U heeft geprobeerd ons uit elkaar te drijven. En nu wilt u dat ik het geweld stop dat u heeft helpen creëren?”

Dit verhaal van hem klopt gewoon van geen kant, het was al onrustig in Portland voordat Trump er verscheen. Maar ja, hij probeert nu zijn handen te wassen in onschuld.

Volgens de @NOS is dit de schuld van Trump pic.twitter.com/hAgqkZN8Em — Erik de Vlieger (@EWdeVlieger) August 31, 2020