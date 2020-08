Celstraf en taakstraf voor demonstranten na rellen Den Haag

Twee mannen die vorige week actief deelnamen aan de rellen in Den Haag tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen, zijn door de rechter berecht. De heren kregen een celstraf en een taakstraf opgelegd.

Een 39-jarige Groninger is door de rechter tot acht weken cel veroordeeld. Deze meneer zou zand en grind in het gezicht van een politieagent hebben gegooid. Van de acht weken cel zijn er vier voorwaardelijk.

Een andere man, een 45-jarige Leidschendammer heeft 150 uur taakstraf gekregen. Hij zou een fiets van een politieagent hebben omgetrapt, waarbij de agent letsel aan zijn scheenbeen opliep.

En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk al aangegeven ook de rellen in z’n geheel te gaan onderzoeken. Volgens de Telegraaf deed het OM dat in de vorm van een tweet. “We doen onderzoek naar wie deze mensen zijn. Er is geen enkel excuus voor geweld tegen de politie.”

En dat is natuurlijk volkomen terecht. Geweld tegen wie dan ook is altijd fout. Geweld is een opzichzelfstaande gruwel. Daar kan absoluut nooit een excuus voor zijn.