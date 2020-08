Chinese viroloog en klokkenluider: ‘Corona komt uit militair lab’

Dr. Li Meng-Yan, is een Chinese viroloog die is ondergedoken in de Verenigde Staten. Vanuit een schuiladres doet ze een boekje open over de Chinese overheid, het beleid tegen corona, en de origine van het virus. Ze kon haar verhaal doen bij Tucker Carlson op Fox News. Mocht haar verhaal werkelijkheid bevatten, dan hebben de Chinese autoriteiten flink wat uit te leggen…





Het is een bijzonder verhaal van een Chinese viroloog die twee keuzes had. Haar mond houden of de waarheid vertellen. Ze koos voor het laatste, wat betekende dat ze wel het land moest ontvluchten. Want China staat erom bekend dat ze mensen ‘laat verdwijnen’. Ondergedoken in de VS deelt ze de eerste bevindingen van haar onderzoek naar de oorsprong van het virus.

“Ik heb duidelijk vastgesteld dat het virus afkomstig was van een militair lab van de Communistische Partij. De Wuhanmarkt werd slechts gebruikt om de aandacht af te leiden.”

In eerste instantie meldden ze misstanden nog aan haar leidinggevenden. Uiteraard deden die er niks mee, want ook zij wisten dat ze maar beter hun mond kunnen houden. Iedere vorm van mogelijke betrokkenheid bij dit soort dingen kan je naast je baan ook je leven kosten in China.

„Ik wist: als ik me uitspreek, kan ik zo verdwijnen, net als alle moedige protestanten in Hongkong. Ik kon ieder moment verdwijnen. Zelfs mijn naam zou niet meer bestaan.”

China ontkent haar bestaan, en meent dat ze haar helemaal niet kennen.

„De Chinese overheid heeft snel en daadkrachtig op de Covid-uitbraak gereageerd. Alle acties zijn zorgvuldig gedocumenteerd in het document ’Fighting COVID-19: China in Action’ met volle transparantie. De feiten zeggen alles.”



Vorige maand kreeg ze voor het eerst een podium bij FoxNews, maar ze is de laatste tijd niet meer te negeren bij de Amerikaanse media.