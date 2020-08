Column Paul Cliteur: Hamid en Van der Galiën: Jullie kunnen je optimisme behouden!

In De Dagelijkse Standaard van 29 augustus 2020 schrijft Michael van der Galiën over een column van Raisa Blommestijn in de media. Blommestijn zegt: “We moeten ons verzetten tegen de woke-gekte.” DDS-eindredacteur Van der Galiën is het daarmee eens.

“Om te voorkomen dat steeds meer mensen en tradities het slachtoffer worden van cancel culture en boycots, hebben opdrachtgevers, grote bedrijven, mensen die reclamegelden uitgeven, maar ook burgers een verantwoordelijkheid: zorg dat de woke-gekte zich niet verder verspreidt,” schrijft Blommestijn. Amen, zegt Van der Galiën. Amen, zeg ik hem na. Maar Van der Galiën is niet erg optimistisch gestemd over de kans om het tij te keren. Hij vreest dat we “deze strijd uiteindelijk gewoon keihard gaan verliezen”. Waarom?

Van der Galiën: “Nederlandhatend links blijft maar bezig. Die malloten houden nooit op. Zelfs als ze gewonnen hebben niet; dan verzinnen ze gewoon een nieuw doel om voor te strijden.” Hij wijst op de enorme populariteit van censuur.

Heeft Van der Galiën gelijk? Een beetje wel misschien, maar we moeten ons ook bezinnen op wat ons dan te doen staat. Immers bij de pakken neerzitten kan altijd nog. Eerst nog strijden. Zoals ook gebeurt op een site zoals DDS.

Strijden wil ook zeggen diegenen steunen die dezelfde strijd strijden of althans een strijd die sterk verwant is met wat Van der Galiën ook voorstaat. Denk aan Wilders. Op 4 september doet het Hof uitspraak in het minder, minder-Marokkanen-proces.

Wilders verdient steun. Ook al ben je het niet in alles wat hij zegt hem eens, toch steun. Een van de dingen die de ultralinkse voorstanders van censuur, wokeness, malle racisme-beschuldigingen (vandaag tegen Piet Emmer of Max Pam, morgen tegen jullie allemaal) zo sterk doet staan is dat ze één blok vormen. Rechts is verdeeld.

Een van de belangrijke strijdpunten van dit moment is het volslagen malle proces tegen Wilders. Een man die terecht staat voor een opiniedelict terwijl de Nederlandse staat kilo’s boter op het hoofd heeft omdat ze de jihadisten die hem willen vermoorden niet onder controle weten te krijgen. Volslagen absurd. Niet alleen ontbeert de Nederlandse staat het morele recht om deze man te vervolgen (en laat staan te veroordelen), ook juridisch rammelt de zaak.

Dat brengt mij op de column van Ozair Hamid over het Wildersproces in DDS van 29 augustus. Hamid acht veroordeling van Wilders rechtmatig, maar niet wenselijk. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor Hamid. Ik begin met het slechte nieuws. Zijn taxatie van de juridische kant van de zaak (de veroordeling van Wilders is rechtmatig) is volstrekt onjuist. Nu komt het goede nieuws. Wat hij wenselijk acht, namelijk dat de veroordeling niet zou plaatsvind, is juridisch volkomen mogelijk.

Waarom is die veroordeling van Wilders onrechtmatig? Het lange antwoord op die vraag staat in Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders (2016). Een iets korter antwoord in De Staat versus Wilders (2019). Een nog korter antwoord is één hoofdstuk uit het voornoemde boek (bovendien doorklikbaar en dus vrij verkrijgbaar). En het allerkortste antwoord staat hieronder omdat ik daar de argumenten van Hamid langsloop.

Waarom denkt Ozair Hamid dat de veroordeling van Wilders rechtsmatig is? Hij zegt eerst, terecht, dat we te maken hebben met de artikelen 137c en d van het Wetboek van Strafrecht?

Die artikelen geven aan dat we bepaalde dingen niet mogen zeggen over of doen jegens een groep mensen die is afgebakend op grond van – onder andere – ‘ras’. Wel, Wilders heeft iets gezegd over Marokkanen en die zijn geen ras, zei ik als getuige-deskundige tijdens dat proces. De advocaat van Wilders zei dat ook. Maar over dat ijzersterke argument van mij en van de advocaat van Wilders, zegt nu Ozair Hamid: “Dat Marokkanen geen ras zouden zijn, werd door de rechtbank van tafel geveegd.”

Ja, prima Ozair, dat hebben wij natuurlijk ook wel gezien, maar je moet je niet zo gemakkelijk een paar oren laten aannaaien door het OM en door de rechtbank. Dat vegen van die tafel is geheel ten onrechte gebeurd:

1. Marokkanen zijn geen ras.

2. De Nederlandse wet zegt dat van “ras” sprake moet zijn voor een veroordeling.

3. Ergo: Wilders is ten onrechte door de rechtbank veroordeeld. Waarom denkt Hamid dan dat de rechtbank dat begrip “ras” terecht heeft opgerekt tot nationaliteit? Dit is zijn antwoord: “ras in een juridische kader is veelomvattender dan in biologisch-genetische en sociologische context. Dit blijkt uit onder andere art. 1 van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVUR) en internationale jurisprudentie.”

Nee, fout. Dat blijkt helemaal niet uit dat artikel, zoals iedereen kan constateren die de moeite doet het even op te zoeken. Wat in artikel 1 van dat Verdrag gebeurt, is de “national or ethnic orgin”? Precies! Dat betekent dat die zaken niet hetzelfat men een onderscheid maakt tussen: “race, colour, descent, or national or ethnic origin”.

Wat valt af te leiden uit het feit dat men verschillende woorden hanteert voor ‘race’ en voode zijn. Ook de opstellers van het verdrag begrijpen dat ras iets anders is dan nationaliteit.

Welk van die zaken heeft de Nederlandse wetgever nu in de eigen Nederlandse wet overgenomen. Ras? Of ook nationaliteit? Antwoord: alleen ras. Nationaliteit heeft men bewust niet opgenomen. Waarom niet? Omdat men zich heeft gerealiseerd dat als je dat wel zou doen het volslagen onmogelijk zou worden ooit nog eens iets ondeugends te zeggen over de nationaliteiten van Russen, Bulgaren, Nederlanders, Amerikanen, enzovoorts.

Het Openbaar Ministerie heeft het dus gewoon fout. De rechtbank heeft het gewoon fout. In Nederland is het maken van beledigende opmerkingen over groepen afgebakend op nationaliteit niet strafbaar.

Hoe kan het nu dat het OM en de rechtbank zulke kolossale fouten maken? Tja, daar heb ik wel een vermoeden over, maar het is wat speculatief. Dat is, denk ik, omdat die vriendelijke mensen in de rechterlijke macht de hele dag NRC-Handelsblad lezen en geheel geïndoctrineerd zijn met grootse internationalistische kosmopolitische vergezichten waarbij zij denken: “ach, de Nederlandse wet, dat is maar iets voor het klootjesvolk. Het gaat om die verdragen”. En als in zo’n verdrag staat ‘national or ethinic orgin’ dan moeten we daarop koersen. Die Nederlandse wetgever, die kan me wat.

Maar Ozair, niet volgen dus die lui. Hou je verstand erbij, met zelfstandig lezen kom je een heel eind.

Nu een tweede punt. Ozair zegt ook:

“Daarnaast is het evident dat Wilders zich ‘opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen’. Door expliciet louter Marokkanen te benoemen, heeft Wilders een hele bevolkingsgroep aangesproken, wat een collectief is.”

Ja, dat klopt. Wilders spreekt over een collectief. Maar dat mag dus. Dat is niet verboden in de Nederlandse wet. Je kan over het collectief voetbalspelers, filosofen, hoogleraren, beurshandelaren, sympathisanten van Black Lives Matter en theaterbezoekers van alles opmerken. Dat zijn allemaal geen beschermde groepen volgens de artt. 137c en d Sr. Dus ook je tweede argument voor de veroordeling is niet goed.

Dit waren de twee argumenten op basis waarvan Ozair Hamid meende te kunnen concluderen: “De veroordeling is dus terecht.” En het zijn dus allebei hele slechte argumenten.

Maar nu het goede nieuws. Want Ozair, niet boos worden, omdat ik je juridische kennis liefdevol corrigeer, want het goede nieuws blijft overeind. Jij wilde niet dat Wilders veroordeeld zou worden. Ziehier het goede nieuws: juridisch hoeft het niet, kan het niet. Of de mensen van het Hof dat ook begrijpen. Tja, dat is aan hun. Maar dat komen we snel te weten.

Prof. dr. Paul Cliteur is hoogleraar in Leiden, Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie en auteur van onder meer “De Staat versus Wilders”.