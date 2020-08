Column Richard de Mos: Leg gevaarlijke drillrappers aan banden

De Rotterdamse rapper Blacka heeft zijn excuses aangeboden en betuigt spijt voor de dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier. Dat doet de voorman van de Rotterdamse drillgroep 24 via een bericht op zijn Instagrampagina. Afgelopen maandag ging het faliekant mis tijdens een ontmoeting met groep 73 De Pijp uit Amsterdam.



De samenkomst, bijna een week geleden, op Scheveningen eindigde in een steekpartij, waarbij een 19 jarige jonge man om het leven kwam. Het slachtoffer was een vriend van Blacka, Chuchu. ‘De hoeveelheid pijn/spijt waaronder ik op dit moment lijd, gaat niemand begrijpen, maar de pijn die de familie doorstaat is niet eens voor te stellen. Onze Chuchu is er niet meer en dat heeft mijn hart gebroken.’

De rapper zegt in zijn reactie dat de hele ‘drill beef’ (beef is straattaal voor ruzie) nergens op sloeg. ‘Ik weet oprecht niet waarom deze ruzie precies is begonnen, en hoe ik zo dom ben geweest om me in deze drill beef te mengen met jongens die niks te verliezen hebben. Ik heb deze ruzie meerdere malen geprobeerd te negeren, en dit is mij uiteindelijk niet gelukt. Er werden ernstige bedreigingen naar mijn familie geuit, waardoor ik mijzelf verloor.’

Zie hier de door Omroep West beschreven ellende die wordt veroorzaakt door drillrappers. Al langer houd ik een pleidooi om drillrappers, als de aanjagers van het geweldsverheerlijking, aan te pakken

In de zogenoemde drillmuziek, afkomstig uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, wordt geweld verheerlijkt. To drill betekent onder meer ‘doorboren met kogels’. Toen London twee jaar geleden werd geplaagd door een golf van geweld, werd voor het eerst de link gelegd met de toenemende populariteit van drill. Terecht stellen twee academici uit het Engelse Birmingham. ‘Drill vormt een potentieel gevaar, aangezien de videoclips een platform vormen dat bendeleden een gevoel van macht en autoriteit kan verlenen. Als rappers voortdurend bedreigingen uiten in een song of in een video, dan kunnen ze makkelijk ernstig genomen worden en moeten ze vervolgens bewijzen dat ze hun dreigementen waar zullen maken’. Het genre, dat op sociale media honderdduizenden tot miljoenen views pakt, zou bendegeweld in de hand werken: rappers dagen elkaar uit in hun teksten, die verspreid worden via sociale media en uiteindelijk resulteert dat dan in echt geweld.

Drillmuziek is dus naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van het dodelijke steekincident vorige week maandag op de Scheveningse Pier. Familie en vrienden van Bilal Aydin, die begin dit jaar werd doodgestoken in de Goudriaankade in Den Haag, stelden dat de dood van Bilal verband houdt met de gewelddadige drillrap. Drillrap was ook een factor van betekenis bij twee fatale incidenten in Amsterdam. De Amsterdamse rapper Jay-Ronne Grootfaam (18), die muziek maakte onder de artiestennaam Trappy Demon, werd in september 2019 gedood met een kapmes. Gondillio Lowland (19), artiestennaam Bolle, werd voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De confrontatie met een rivaliserende drillrappers moet Grootfaam met zijn leven bekopen. In een filmpje van zeventien seconden is de dodelijke ontmoeting tussen Alexio F. (18) en Yamanney A. (20) met Jay-Ronne Grootfaam te zien. Te zien is hoe F. het slachtoffer met een machete in zijn hals steekt. Het gevecht tussen de rivaliserende rappers begint om 19.15 uur in de hal van Bijlmerflat Florijn waar A. en Grootfaam met kapmessen naar elkaar zwaaien. Als de situatie zich razendsnel naar buiten verplaatst, steekt F. zijn rivaal Grootfaam van achteren neer. Hij overlijdt een dag later aan de halswond in het ziekenhuis. De twee verdachten geven zich vier dagen na de dodelijke steekpartij aan bij de politie en zitten sindsdien vast. Sinds een aantal jaar is drill in opkomst in Amsterdam Zuidoost. De rappers dragen zwarte kleren, zwaaien met gigantische messen, wanen zich anoniem en dragen daarom bivakmutsen. Jongerenwerkers maken zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en stellen dat jongeren niet alleen meer praten over steken, maar dit ook daadwerkelijk doen. De mentaliteit van de jongeren is meedogenloos: ze lachen als er iemand doodgaat. Steeds vaker zijn jongeren zo bang, dat ze zichzelf, volgens de jeugdwerkers, bewapenen.

In de NTR-reportage die Danny Ghosen maakte over drill rap is te zien dat dit fenomeen zich steeds verder uitbreidt over Nederland. Rappers die in videoclips met machetes rondzwaaien en bedreigingen naar rivaliserende groepen uiten, maar ook jongens van 13 die met kapmessen over straat lopen en gastjes met maskers die opscheppen over steekpartijen. ‘Ik was echt verbaasd dat ze messen pakten om stoer te doen. Als een veertienjarige zegt dat hij zo’n ding bij zich draagt om zich te beschermen? Ik heb daar geen begrip voor. Je bent niet in de jungle waar je je moet beschermen tegen wilde dieren!’, vertelt Ghosen. Terecht stelt Ghosen dat dit soort gastjes niet het denkvermogen hebben om te beseffen wat voor schade ze aanrichten als ze iemand neersteken.

Handelen

Daarom moeten wij handelen. Om verder drillgeweld in de kiem te smoren monitort de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de drill muziek en de bijbehorende straatcultuur. Maar of dit, met steeds nieuwe incidenten voldoende is, valt te bezien. Het wordt daarom tijd dat in heel Nederland beleid ter bestrijding van drillrap wordt gemaakt. Want ondanks het feit dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, zouden rappers die oproepen tot geweld direct strafrechtelijk vervolgd moeten worden. De grens bij drillraps moet dus duidelijk bij het oproepen tot geweld liggen; daar moet rücksichtslos en zonder pardon dé streep getrokken worden.

Taak social mediagiganten

Daarnaast moet de overheid van de giganten op sociale media, zoals YouTube, Snapchat en Instagram eisen dat zij meer doen om het aanprijzen van geweld en steekpartijen via sociale media tegen te gaan. Bij weigering moet bezien worden welke maatregelen de overheid tegen deze giganten kan ondernemen. Mensenlevens zijn te kostbaar om dit niet serieus op te pakken