CPB: “Werkloosheid en faillissementen reageren met vertraging op de crisis, die klap moet eigenlijk nog komen.”

Het CPB is optimistischer ingesteld dan eerder dit jaar. Ja, de klap van de coronacrisis is ongekend hoog, maar het had vele malen erger gekund. De grootste rampscenario’s lijken voor nu toch niet uit te komen. Toch is de schade die de coronacrisis veroorzaakt gigantisch. Niet alleen economisch ook sociaal heeft Nederland zwaar geleden. En vooral voor het sociale aspect moet men zich zorgen maken.



De rekenmeesters van het CPB gaan uit van een krimp van 5.1%. Eerder dit jaar nog zat men te denken aan een krimp tussen de 6 tot 7%, maar de krimp blijkt gelukkig wat lager te liggen. Toch moet men zich nog klaar maken voor de echte klappen van de crisis:

„Geen misverstand: deze klap is ongekend hard, en moet zich nog grotendeels laten voelen. Werkloosheid en faillissementen reageren met vertraging op de crisis, die klap moet eigenlijk nog komen.”

De werkloosheid zal dit jaar stijgen naar 6.5%, en als de tweede golf erger blijkt dan verwacht dan kan dit cijfer zomaar stijgen tot 10(!)%.

Het CPB kaart overigens een terecht punt aan: men moet de crisis niet alleen bekijken in puur economische zin. Ook andere gevolgen, die niet economisch meetbaar zijn, kunnen gigantische gevolgen hebben voor de samenleving.

„Burenhulp, familiebezoek, thuisonderwijs: het laat zich allemaal niet in economische groeicijfers vangen. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor zaken die raken aan de kwaliteit van het bestaan: we missen het vieren van een bruiloft of jubileum, de theater- en concertpodia zijn leeg, en er zijn grote zorgen over eenzaamheid in verpleeghuizen.”