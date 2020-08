Daar gaan we weer! Opnieuw waarschuwing bij tweet Donald Trump

Donald Trump maakt graag gebruik van Twitter om z’n boodschap over te brengen richting de inwoners van de Verenigde Staten. Twitter vindt echter dat de president regelmatig z’n boekje te buiten gaat en heeft opnieuw een ‘waarschuwing’ bij een tweet van Trump geplaatst.

Donald Trump plaatste gister een bericht op Twitter. Daarin beklaagde de president zich dat de Democraten postbussen zouden gebruiken voor de verkiezingen. Volgens Trump is het gebruik van postbussen “een ramp” voor de beveiliging van de verkiezingen.

“Dus nu gebruiken de Democraten postbussen, die een ramp zijn voor de beveiliging van de verkiezingen? Ze maken het onder meer mogelijk meerdere malen te stemmen. Bovendien, wie controleert ze, worden ze geplaatst in Republikeinse of Democratische buurten? Ze zijn niet ontsmet van corona. Grote fraude”

De kritiek die Trump in deze tweet te berde brengt, ‘schendt de Twitter-regels voor het plaatsen van content die burgers en verkiezingen schaadt’, zo valt te lezen in het AD. Een woordvoerder laat tegenover The Verge weten dat in de tweet ‘een misleidende bewering over mogelijke gezondheidsrisico’s van postbussen’ zijn gedaan. Het zou mensen er mogelijk van weerhouden om te gaan stemmen. De tweet mag wel blijven staan, maar liken of reageren op de tweet is niet mogelijk.

Het is echter niet de eerste keer dat een tweet van Donald Trump een waarschuwing krijgt. Op 23 juni plaatste de president een tweet die ook al de Twitter-regels overtrad. Die tweet zou de regels voor beledigend gedrag geschonden hebben.