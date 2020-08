De bijeffecten van de technologische revolutie

De enorme ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat de wereld om ons heen verandert. Als we om ons heen kijken op straat, zien we op het eerste gezicht wat die technologie met ons doet. Toch is onze wereld nog veel verder veranderd, in hele korte tijd en soms zelfs zonder dat we erbij stilstaan.

Wellicht heb je nog meegemaakt dat er eind 20e eeuw werd gevreesd voor rampen over de hele wereld. Er werd gezegd dat met Oud en Nieuw, op het moment dat de klok twaalf zou slaan, alle computers wereldwijd zouden crashen omdat ze niet ingesteld zouden zijn op de eeuwwisseling. Treinen zouden ontsporen, beveiligingssystemen zouden uitvallen en vliegtuigen zouden uit te lucht vallen. Niets hiervan kwam uit, anders zou jij dit artikel niet hebben kunnen lezen, maar het geeft aan hoezeer de wereld toen al afhing van technologie. Twintig jaar later is die technologie verder geëvolueerd en blijkt dat onze maatschappij zich dermate heeft aangepast aan de technologie dat alles erdoor is veranderd. Uiteraard is onze manier van communiceren, transporteren en werken veranderd, maar nog veel meer zaken zijn anders geworden, zonder dat we daarbij stilstaan. Een aantal voorbeelden:

Politiek

Een van de grootste ontwikkelingen binnen de technologie van de 21e eeuw zijn de sociale media. Deze sociale media hebben de afstand tussen politici en publiek verkleind. Ze hebben er ook voor gezorgd dat de controle op politici vergroot wordt. Al hun woorden en daden kunnen met sociale media onder een vergrootglas gelegd worden. Tegelijkertijd bieden deze sociale media politici een platform waarop ze 24/7 campagne kunnen voeren. De politiek is erdoor veranderd: de toon van het debat is verhard en wie online niet meedoet, telt niet meer mee. Het gaat er niet om wie het meest inhoud heeft, maar wie het hardst en vaakst schreeuwt.

Media

Ook de media zijn veranderd. Door de snelheid van sociale media, de constante verbinding met het internet en smartphones wordt er veel meer nieuws geconsumeerd via video. Ook is het belang van Breaking News groter geworden: hoe sneller de media, hoe beter. Het draait immers om de clicks, en om geld. Het gevolg is dat er zoveel media op is gekomen dat er ook een nieuw fenomeen is ontstaan, dankzij de technologie. Fake news of misinformatie kunnen een grote impact hebben op het publieke debat en worden tegenwoordig beschouwd als een van de gevaarlijkste dingen in de 21e eeuw.

Verzekeringen

Technologie is doorontwikkeld en dat betekent vooral dat ze meer kunnen. Meer gadgets, meer functies, meer mogelijkheden. Auto’s zijn groter, sneller en beter geworden. Smartphones vervangen telefoons, camera’s én spelcomputers. En ondertussen verrijken we ons huishouden met slimme apparaten die zich volledig kunnen aanpassen aan onze manier van leven. Dat heeft ook effecten op het verzekeringswezen. Omdat we steeds duurdere apparaten hebben, wordt het steeds belangrijker deze apparaten goed te verzekeren. Een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering voor de 21e eeuw ziet er anders uit dan vorige eeuw: aangepast aan wat de technologie tegenwoordig te bieden heeft.

Criminaliteit

Ook de criminaliteit heeft zich, helaas, aangepast aan de ontwikkelingen van de technologie tegenwoordig. Met alle apparaten tegenwoordig zijn we constant verbonden met het internet, en zonder erbij stil te staan delen we ongelofelijk veel data over onszelf. Data die criminelen zeer waardevol vinden. Ransomware, hacken, phishing: het zijn maar een paar voorbeelden van nieuwe soorten van criminaliteit die in de vorige eeuw niet bestonden. Het profiel van deze criminelen is ook veranderd: het zijn nerds die vanuit hun zolderkamertje tienduizenden euro’s kunnen bemachtigen, en geen grote gewapende gemaskerde boeven meer.

Koopgedrag

Maar de meeste invloed heeft technologie wel gehad op onszelf, consumenten. Vraag het de winkelhouder die zijn of haar winkel heeft moeten sluiten omdat hij of zij niet kon meegaan met de concurrentie van online winkels. Met namen als Bol.com en Thuisbezorgd is de e-commerce in Nederland op een van de hoogste niveaus wereldwijd. We bestellen eten, kleren, elektronica en services op onze telefoon, en wachten tot het aan huis wordt geleverd. De shift naar online heeft fenomenen als influencers rijk gemaakt, maar er is dus een schaduwkant. In steeds meer winkelstraten zijn de winkels gesloten: wie niet minstens ook een online filiaal heeft, kan niet meer mee!