De lange tenen van Xi Jinping! Organisaties eisen, ondanks excuses, tóch vervolging van radio-dj om carnavalslied: ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’

Zes ‘maatschappelijke’ organisaties willen dat de rechter het OM dwingt om radio-dj Lex Gaarthuis te gaan vervolgen vanwege het coronalied, waar hij dus al z’n excuses voor heeft aangeboden. ‘Niks mee te maken, Chinese Lives Mattel!’ De lange tenen van Xi Jinping reiken tot aan Nederland.



Het gaat hier om anti-discriminatie-organisaties met een (Nederlands-)Aziatisch karakter, die menen dat een carnavalslied (satire dus) aanzet tot discriminatie, haat en geweld. Ik vraag me dan al af hoe goed de mensen van deze organisaties zijn ingeburgerd. Aan de andere kant heeft de Black Lives Matter-beweging ze een voorbeeld gegeven, maar bij die mensen vraag ik me dat ook nog steeds af. Wat een jank-(sambal-)ballen zeg.

Want och, och, wat hébben die Chinezen het hier toch zwaar! De enige plek in Nederland waar ze nog een béétje normaal worden behandeld, is in Giethoorn. Voor de rest is het maar een drama. En met een tekst als ‘voorkomen is beter dan Chinezen’, is het echt een kwestie van tijd voor de Nederlandse straten bezaaid liggen met Chinese lijken. Want iedereen weet natuurlijk dat de gemiddelde cafetaria-Chinees stiekem betrokken is geweest bij de uitbraak van het virus in Wuhan.

“Het OM oordeelt dat de uitspraken niet onnodig grievend zijn, maar de vele reacties en meldingen geven een ander beeld”, zegt Hui(l)-Hui(l) Pan van Pan Asian Collective.

Ja, het is wat! Overal ter wereld wordt kritiek op China, door de Chinese regering meteen ‘anti-Chinees sentiment’ genoemd. En de organisaties hier in Nederland doen nu precies hetzelfde.

De Chinese overheid heeft tijdens het begin van de corona-epidemie al laten zien dat het ook buiten de eigen landsgrenzen flinke invloed heeft. Chinezen buiten China kochten bijvoorbeeld massaal mondkapjes in en stuurden ze naar China, omdat de overheid dat vroeg.

Of kent u families die tienduizend mondkapjes nodig hebben? Zij ook niet. Maar het was wel een mooie manier voor de Chinese regering om dezelfde mondkapjes voor tien keer de normale prijs terug te verkopen (en te vernietigen, want ze voldeden niet aan de standaard (P.S. geen geld terug!).

Dat soort gedrag van de Chinese overheid geeft de Chinezen overal ter wereld een slechte naam en maakt ze (volgens de organisaties uit dit artikel) vatbaar voor discriminatie, haat en geweld. Maar daar hoor je ze niet over! Nee. Het coronalied, dat is het échte probleem hier!