Door Epstein gepimpte Virginia Giuffre: ‘Seks met prins Andrew langste 10 minuten van mijn leven’

Zal het nu eindelijk gebeuren? Is de bal echt aan het rollen? Worden de rijke en machtige mannen (en vrouwen!) die betrokken waren bij de walgelijke praktijken van Jeffrey Epstein dan tóch verantwoordelijk gehouden voor hun misdrijven?

Misschien wel de bekendste voormalige seksslaaf van miljardair Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, zegt dat de 10 minuten die ze gedwongen seks had met prins Andrew “de langste tien minuten van mijn leven waren.” Giuffre stelt dat in het manuscript voor haar memoir, The Billionaire’s Playboy Club. Dit boek is nog niet uit, maar het manuscript is overhandigd aan de rechtbank in New York die de zaak tegen Ghislaine Maxwell behandelt. Dat is Epsteins oude rechterhand die volgens insiders feitelijk gewoon zijn pooier was en jonge meisjes ronselde.

Tijdens haar interacties met de Britse prins Andrew was ze slechts 17 jaar. Volgens Giuffre heeft Andrew een voetenfetisj. “Hij raakte mijn lichaam overal aan, met name mijn voeten, aaide mijn tenen” en likte haar voeten en andere lichaamsdelen.

“Het was niet moeilijk om hem zo opgewonden te krijgen dat hij de rest van mijn lichaam wilde hebben,” schrijft Giuffre vervolgens. “Dus we droogden ons af, lieten de kou achter ons, en trokken ons terug in mijn slaapkamer waar ik vervolgens de langste tien minuten van mijn leven beleefde.”

“Een paar minuten later kwam hij zonder enige emotionele band klaar en liet hij mij achter met gevoelens van ontsteltenis. Hoe opgelucht ik ook was om de ervaring met hem te zien gebeuren, het drong eindelijk tot me door dat ik nooit meer dan een muze zou zijn.”

Giuffre beweert dat ze tenminste drie maal (gedwongen) seks had met prins Andrew.

En dat is niet alles. Ook wordt er bericht in buitenlandse media dat er tekstberichten verstuurd zijn tussen prins Andrew en Ghislaine Maxwell over jonge meisjes voor de prins… er zou zelfs minstens één berichtje zijn waarin de prins het zelf, bij naam, over Giuffre heeft en zegt dat hij het met Maxwell over haar “moet hebben.”

Dit gaat de goede kant op. Langzaam maar zeker wordt er meer en meer duidelijk over de walgelijke acties van Epstein, Maxwell, en hun zogenaamde ‘vrienden.’ Nu is het hopen dat deze zaak écht wordt opengebroken zodat álle betrokkenen opgepakt en gestraft kunnen worden.

Oh, áls dat gebeurt, houd dan je hart maar vast. Want uit alles blijkt dat die betrokkenen heel machtig, heel rijk, en heel bekend zijn.