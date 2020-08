Drugszoekers, dealers en daklozen: NS-personeel is bedelaars op station Enschede spuugzat

NS-personeel is de verloedering van het station in Enschede helemaal zat. Rond het begin van de coronacrisis liep de stad, en met name het station, vol met bedelaars: drugszoekers, drugsdealers en daklozen. Het is inmiddels ook echt bloedirritant geworden.



Reizigers worden lastiggevallen door deze bedelaars, die vaak om de kaartjesautomaten heen cirkelen als een stel aasgieren. ‘Heeft u misschien nog een losse euro?’ hoor je dan ineens achter je. De één wil geld voor eten (dat beweert diegene althans), de ander is eerlijker en wil gewoon drugs.

De Duitsers zijn nog het meest irritant van allemaal. Die komen met de trein vaak aan in Enschede om drugs te gaan gebruiken, zwerven vervolgens wekenlang op straat en komen iedere dag met hetzelfde verhaal: ‘Ik ben vannacht beroofd op het station en heb daardoor helemaal niets meer, geen: pinpas, mobiel, portemonnee en zelfs geen identiteitsbewijs. Ik mis net een paar euro voor de trein terug naar Hamburg/Berlijn/Osnabrück, kun je wat missen?’ Morgen staan ze er natuurlijk gewoon weer en herkennen ze je niet eens meer van de vorige afwijzing…

Het frappante is ook nog dat de meeste van die bedelaars niet eens echt dakloos zijn, maar dagelijks een paar euro bij elkaar moeten zien te sprokkelen om hun onderdak voor die nacht mee te kunnen bekostigen. Maar dat gaat je pas opvallen als je er wat langer rondloopt, want voor de tijd ga je ze echt niet kunnen onderscheiden.

Het probleem speelt dus al heel lang, want ook voor corona leek het soms een ware plaag. Er gebeurt gewoon helemaal niets. Waarschijnlijk omdat de gemeente zegt tegen allemaal regels aan te lopen, dat is namelijk praktisch altijd hét argument. Het begint in ieder geval echt de spuigaten uit te lopen. En het feit dat NS-personeel nu aan de bel trekt is een teken dat er echt snel wat aan moet gebeuren.