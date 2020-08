Duizend demonstranten op het Malieveld! Demonstranten maken vuist tegen spoedwet

Er zijn zo’n 1000 mensen naar het Malieveld in Den Haag gekomen om een vuist te maken tegen de spoedwet. Tot nu toe verloopt alles nog vredig, en proberen de demonstranten hun punt te maken: de spoedwet is een gevaar voor de Nederlandse democratie. Van omgekeerde Luxemburgse vlaggen tot trekkers, alles en iedereen is aanwezig.





Een bonte verzameling mensen heeft zich gemeld in Den Haag, om als laatste redmiddel de politiek ervan te proberen te overtuigen om niet mee te stemmen met de spoedwet.

ondertussen op het #malieveld deze mevrouw die kuchend en snotterend "wij zijn Nederland" roeptoetert. Dit ontging ook de cameramevrouw van onrechttv niet. Verstandig joh #viruswaanzin pic.twitter.com/xGlH2dVZpt — UTPKabel (@utp_kabel) August 23, 2020

Na alle ophef die is ontstaan na de uit de hand gelopen demonstratie van donderdag zijn er toch nog vele honderden mensen naar Den Haag gekomen. Er kan volgens de demonstranten niet vaak genoeg gedemonstreerd worden tegen de gruwel die de spoedwet heet.

Op Twitter zijn de eeuwig durende discussies weer begonnen, en enkele scherp oplettende Tweeps zagen al weer wat aparte zaken. Zo zijn er mensen die de Nederlandse vlag verkeerd om zwaaien, maar ook – zucht – mensen die met de Luxemburgse vlag zwaaien. Het is ook moeilijk voor sommigen.

Je kan je ook nuttig maken en lekker gaan demonstreren op het #Malieveld. Tip: neem wel een Luxemburgse vlag mee zoals op deze foto. Dan word je echt serieus genomen. pic.twitter.com/A4fZKxRhI8 — ⚡ Robin ⚡ (@Donderwolkje) August 23, 2020

Ook zien we de befaamde trekkers weer rijden richting het Malieveld. Waar de trekkers in het recente verleden nogal wat angst in boezemde bij sommigen, zijn ook zij weer aanwezig in Den Haag.

Met de trekker naar het Malieveld. pic.twitter.com/p6rKGvx24l — Bob van Keulen (@BobHGL) August 23, 2020