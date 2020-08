Echt belachelijk! AD blijft stug volhouden: ‘oorzaak Schilderswijkrellen is verveling’

De geweldsgolf die door Nederland (en met name Den Haag) raast, zou volgens sommigen te wijten zijn aan de ‘maandenlange verveling’ onder ‘jongeren’ als gevolg van de lockdown. De recente berichtgevingen hierover in de mainstream media zijn echter vrij objectief. En het is daarbij opvallend is dat vooral het Algemeen Dagblad dat frame stug blijft voeden!



Het AD verschilt echt zo enorm in de manier waarop er over de rellen bericht wordt, het is echt verschrikkelijk! Maar ik wilde eerst kijken naar hoe andere nieuwsmedia het onderwerp behandelden, voordat ik in dit artikel met m’n vingers alleen naar het AD zou wijzen.

Wanneer je de recente NOS-artikelen erbij pakt om je eens in de situatie van de Haagse Schilderswijk (en gelijktijdige andere rellen) te verdiepen, dan wordt er niets meer gezegd over mogelijke oorzaken. De NOS over waarschuwingsschoten van de politie bij een feest in Tilburg? Neutraal. En over de rellen en aanhoudingen in Utrecht Overvecht en de Haagse Schilderswijk? Ook neutraal! En hetzelfde geldt voor NU.nl. Dat is op zich al opvallend toch, dat zij hier (inmiddels) zo neutraal over berichten en niet speculeren over een mogelijke oorzaak? Wat mij betreft wel een complimentje waard!

De Volkskrant verwijst in een column naar de NRC die ‘verveling’ als verklaring geeft, maar in de column wordt daar nou ook weer niet zo zwaar de nadruk op gelegd.

Maar dan lees je het AD… Telkens, in zo’n beetje iedere alinea, worden de woorden ‘frustratie’ en ‘verveling’ er wel in verwerkt. Één alinea, ergens middenin het artikel, geeft een (sterk) tegenargument voor die verklaring van dit gedrag:

CDA-gemeenteraadslid Kavish Partiman zei tegenover Omroep West: ,,Alle jongeren in onze stad hebben met dezelfde verveling te maken, maar niet alle jongeren gaan relschoppen.” Volgens de partij is het tijd voor ‘onorthodoxe maatregelen’ tegen de relschoppers in de Haagse Schilderswijk.

En het ergste is nog dat het Algemeen Dagblad niet alleen de Schilderswijkrellen op die manier verklaart, maar in dit artikel zo’n beetje alle recente rellen, diefstallen, mishandelingen en/of steekincidenten (soms moorden) daarin meeneemt. Echt belachelijk.