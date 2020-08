Eindelijk! Den Haag zet handhavers in tegen misselijkmakende anti-abortus demonstranten

In Den Haag zijn vier gemeenteraadspartijen overeengekomen dat er strenger zal worden opgetreden tegen vervelende demonstranten bij een abortuskliniek. Niet alleen kwetsbare vrouwen die de moeilijke weg naar een abortus hebben gevolgd ervoeren overlast van de demonstranten. Ook voor buurtbewoners waren de orthodoxe beroepsdemonstranten een doorn in het oog.

De Haagse stadszender Den Haag FM meldt dat de Haagse VVD, D66, GroenLinks en PvdA het eens zijn geworden over een strengere aanpak van demonstranten bij abortusklinieken. De partijen voelen zich gesterkt door een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

De rechtbank in Haarlem oordeelde onlangs dat tegenstanders van abortus niet het recht hebben om vrouwen aan te spreken die een abortuskliniek willen bezoeken. En terecht, want deze vaak kwetsbare vrouwen hebben waarschijnlijk wel iets anders aan hun hoofd op het moment dat ze besluiten om een abortuskliniek te bezoeken.

Het besluit van de Haagse gemeenteraad om extra handhaving in te zetten tegen vervelende demonstranten is een overwinning voor het Haagse college. Eerder was het namelijk notabele VVD-(ex)burgemeester Johan Remkes die helemaal niets zag in handhaving of een gebiedsverbod van wanordelijke anti-abortuslieden.