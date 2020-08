Gerechtigheid voor Bas! Hashtag wordt populair op Twitter vanwege stilzwijgen media

Omdat men in Amsterdam niet preventief wil fouilleren ondergaan de burgers het resultaat van dit beleid. Bas van Wijk is op een beestachtige manier aan een einde van zijn leven gekomen. Maar de media blijven hierover verdacht stil. Na de dood van George Floyd werd heel Nederland – en de wereld – gek gemaakt over dit exces, nu blijft het opvallend stil. Daarom is op Twitter de hashtag #gerechtigheidvoorbas viraal gegaan.





Bas van Wijk, sprak iemand aan die een horloge had gestolen. Hij werd door 5 kogels geliquideerd, op klaarlichte dag. Vanwege een horloge.

In het Nederland van nu kan een dag op het strand veranderen in een dag waarop je op klaarlichte dag met 5 kogels wordt geliquideerd als je iemand aanspreekt op het jatten van een horloge. En over een week is Bas van Wijk weer vergeten. Dat is de realiteit. #gerechtigheidvoorbas pic.twitter.com/dQIMII7XPf — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) August 9, 2020

Vlaardingerbroek heeft gelijk wanneer ze schrijft dat Van Wijk over een week alweer vergeten is. Dit is voor actiegroepen of bepaalde media niet belangrijk genoeg.

Tot nu toe heeft burgemeester Halsema ook nog niet gereageerd op dit afschuwelijk incident.

Er gingen geruchten rond dat men bijeen wilde komen voor een demonstratie. Die demonstratie gaat er nu komen!

Aangevraagd: demonstratie Zondag 12:00 op de Dam te Amsterdam. #GerechtigheidVoorBas omdat #AllLivesMatter

(Zet ons maar weg als rechts extremist) pic.twitter.com/2a2zCeXEIx — MoetJeHorenTV (@TvMoet) August 10, 2020

Tot nu heeft men het voornamelijk over Bas van Wijk op Twitter, maar wat hier gebeurd is hoort natuurlijk overal te worden besproken. Want hoe kan het dat iemand, vanwege een horloge, doorzeefd wordt met kogels op klaarlichte dag.

Wat voor land zijn we, dat dit de realiteit is geworden?