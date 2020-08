Gewoon aan de grote klok hangen joh! Veiligheidsdiensten: ‘we hebben complotgekkies in het vizier’

Dit is toch een recipe for disaster. Veiligheidsdiensten laten publiekelijk weten dat ze de opkomst van ‘complotdenken en bedreigingen richting politici’, ook wel de zogenaamde ‘complotgekkies’, in de gaten houden. Maar dat een veiligheidsdienst dat zo roept, voedt dat niet uiteindelijk het complotdenken alleen maar meer?

In het volgende Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland (DTN), dat drie keer per jaar verschijnt, krijgen de complotgekkies hun eigen hoofdstuk. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) beschouwt die losjes gedefinieerde ‘groep’ dus als een potentiële dreiging. Niet heel gek, gezien de uitspraken van Enge Frans en Janet Ossebaard over het afschieten van Mark Rutte.

Maar dit kon nog wel eens spannend gaan worden. 5G-wappies en vergelijkbare lui die Bill Gates, George Soros, ‘de elite’, het coronavirus, het vaccin met de chip, Bijbelse teksten en Nostradamus-voorspellingen tot één massale samenzwering weten te maken, die moet je volgens mij niet gaan vertellen dat de overheid ze nu nog eens éxtra in de gaten gaat houden. Het lijkt wel of de overheid hier tegen de psychotische schizofreen, die denkt dat de overheid hem overal achtervolgt, zegt: ‘ja klopt, dat doen we ook’.

En ze lijken ook steeds prominenter in beeld te komen. Mafkezen die 4G-masten afbranden ‘want 5G is slecht’, lui die iedere vage bewering op internet voor zoete koek slikken (en nog resoluut zijn in hun overtuiging ook), ze lijken elkaar ook alleen maar verder op te stoken. En daar helpt het NCTV nu toch wel een beetje aan mee, ook al is het wel goed dat ze die mensen in de gaten hebben.