Groenlinks komt met naïeve verklaring voor Schilderswijkrellen: ‘Dit zijn jonge ongeleide krijgers’

Er wordt druk gezocht naar een mogelijke verklaring of een duidelijke oorzaak voor de rellende ‘jongeren’ in de Schilderswijk. Nou, veel naïever dan de ‘verklaring’ die de Groenlinks-voorzitter van Deventer-Salland geeft, wordt het denk ik niet. Moet je zien!

Saskia van der Elst etaleert het dominante, doch naïeve, wereldbeeld van haar politieke club echt perfect. Moet je toch eens nagaan wat er de afgelopen tijd is gebeurd: auto’s die in de fik vlogen; stoeptegels door de ruiten; gewonde agenten en zelfs steek- en schietpartijen! En dan zo’n tweet:

Jonge mannen in de kracht van hun leven moeten een spreekwoordelijke leeuw doden. Dit zijn jonge ongeleide krijgers. #Schilderswijk #Kanaleneiland #kanaaleiland — Saskia van der Elst 🇪🇺🌳🌍 (@Saskia_Software) August 15, 2020

Omdat het door (voornamelijk) Marokkanen, Turken en Antillianen is gebeurd (minderheden dus), negeert ze direct alle veroorzaakte leed en schade bij de slachtoffers. Ze focust zich puur en alleen op de toekomst en de kansen van die daders. Hun gedrag is namelijk niet hun eigen schuld, maar een resultaat van hun omgeving.

En die omgeving is onwenselijk, maar daar zit voor haar nou juist de oplossing. Dáár kun je wat aan veranderen namelijk! Ze zijn dus als groep slachtoffer, deze ‘jonge ongeleide krijgers’, en kunnen met wat steuntjes in de rug allemaal astronaut en advocaat worden, wat haar betreft!

Kijk bijvoorbeeld naar het contrast in dit artikel van de Telegraaf, tussen de mening van de experts(1.) en de reactie vanuit de politie Utrecht(2.):

1. „Je moet de raddraaiers isoleren, eruit pikken, hard straffen. Tijdelijk uit de samenleving verwijderen. Voor straf puin laten ruimen in Beirut. Dat is nuttig, en zo zijn ze ook weg uit hun bubbel. Zorgen dat ze er niet mee wegkomen. Ja, daar is wel een mentaliteitsverandering voor nodig. We zijn in Nederland zó gewend om maar te blijven praten, altijd maar tolerant te zijn. Eenvoudig gezegd: geen knuffels, maar knuppels.”

2. De Utrechtse politie laat zich niet uit over de etnische achtergrond van de relschoppers. „Het zijn Nederlanders”, zegt woordvoerder Bernhard Jens in antwoord op vragen van De Telegraaf. Wel noemt hij het triest dat in coronatijd deze politie-inzet nodig is. „Dit is moedwillig de boel verzieken. Verveel je je? Dan kunnen we samen kijken hoe je je kunt inzetten voor de maatschappij.”

De experts snappen hoe die specifieke cultuur werkt, door hun eigen ervaringen. De politie heeft die ervaring vast ook wel maar mag zich daar niet zo duidelijk over uitlaten, en gooit het dus gewoon weer op een maatschappelijk probleem van jongeren die zich vervelen, of gewoon wat bezigheidstherapie en toekomstperspectief nodig hebben. Eigenlijk precies wat die Groenlinks-voorzitter dus ook suggereert. Compleet absurd!