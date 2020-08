Haha! Leegloop bij GroenLinks. Niemand wil met Jesse Klaver spelen

Ach wat zielig toch! Als het nog even zo doorgaat eindigt Jesse Klaver bij de verkiezingen van volgend jaar helemaal in zijn eentje. Sneu zeg.

Kathalijne Buitenweg is het zesde GroenLinks-Kamerlid dat heeft aangegeven bij de verkiezingen van 2021 niet op de kieslijst te willen. Let wel, dit zijn niet de minsten. Hierdoor blijven er van de top 10 van 2017 namelijk nog maar vier over.

Zoals De Volkskrant uitlegt is dat “een opmerkelijk hoge doorstroming, zeker voor een partij met veertien zetels in de Tweede Kamer.”

Linda Voortman, Rik Grashoff, Liesbeth van Tongeren en Zihni Özdil zijn al vertrokken. Voortman en Van Tongeren werden wethouder, de een in Utrecht, de ander in Den Haag. Grashoff en Özdil vertrokken met slaande deuren. Grashoff omdat hij de integriteitscode van de partij had geschonden door een verzwegen verhouding met de partijvoorzitter, Özdil omdat hij zich niet wilde voegen naar de fractiediscipline.

Waar dit op neerkomt is dat er bij GroenLinks maar een paar zielige types zijn die met Jesse Klaver willen spelen. De rest hebben hem eens goed bekeken de afgelopen jaren en zijn tot de conclusie gekomen dat ze zo weinig mogelijk met hem te maken willen hebben.

Nu is de vraag natuurlijk: waarom? Waar komt dat uit voort?

En dat leidt mij tot de volgende conclusie: deze man is bereid min of meer alles voor de macht te doen. Maar er zijn bij GroenLinks ook mensen die daadwerkelijk diep in de partijidealen geloven (hoe vreselijk die idealen ook zijn). Ze willen daar trouw aan blijven, in woord en daad, ja, ook als ze daar af en toe de coalitie (waarvan GroenLinks niet eens deel uitmaakt!) mee boos maken.

Klaver accepteert dat niet. GroenLinks moet regeren.