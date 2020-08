HAHAHA! 300.000 ambtenaren zijn lid van een politieke partij… dat zijn BIJNA ALLE partijleden

Het is eigenlijk gewoon nauwelijks te bevatten, maar bijna álle ‘partijleden’ in Nederland werken in de ambtenarij. Ze werken dus voor de overheid. Die partijleden bepalen vervolgens wat de verschillende partijen als verkiezingsprogramma hebben. etc. Kortom, Nederland wordt geregeerd door ambtenaren, in meer dan één zin.

In 2019/2020 waren/zijn er ongeveer 320.000 Nederlanders lid van een politieke partij. Dan denk je: zo, dat zijn er toch nog heel wat. Maar er is iets geks aan de hand met dit cijfer. Want wat blijkt?

Uit een enquête van Binnenlands Bestuur blijkt dat bijna eenderde van ambtenaren lid is van een politieke partij. Er zijn in Nederland ruim 900.000 ambtenaren, van wie 300.000 partijlid zijn.

Wat? Van de ongeveer 320.000 Nederlanders die lid zijn van een politieke partij zijn 300.000 werkzaam voor de overheid?

Yep. Zoals Elseviers Imre Wessels het verwoordt, “Het aantal ambtenaren dat lid is van een politiek partij komt nagenoeg 100 procent overeen met het totaal aan mensen die lid zijn van een politieke partij. Vrijwel ieder partijlid werkt voor de overheid.”

Natuurlijk is dit een enorm probleem. De kans dat een ambtenaar akkoord gaat met een partijprogramma dat er werkelijk op gericht is om de overheid kleiner te maken — en het aantal ambtenaren dus te verkleinen! — is immers niet-bestaand.

