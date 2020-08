Halsema en Aboutaleb zetten mondkapjesplicht stop want ‘minder druk’, willen wel regionale lockdowns mogen invoeren

De mondkapjesplicht waarmee werd geëxperimenteerd in enkele delen van Rotterdam en Amsterdam, wordt niet verlengd. Burgemeesters Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb willen gewoon niet dat tientallen winkels door hún ondoordachte wanbeleid om zeep geholpen worden.

Overal waar de mondkapjesplicht werd ingevoerd, resulteerde dit in enorme economische schade voor de bedrijven die in het aangewezen gebied zitten. Winkelend publiek daalde met zo’n 54 procent!

Maar in plaats van dat de beide burgemeesters ruiterlijk toe zouden geven dat hun maatregel uitmondde in een drama, beweren ze dat de maatregel niet meer nodig is. Het mooie weer zou de drukte in de stad hebben verminderd, want iedereen gaat naar het strand.

Mooie smoes! Zo hoeven ze geen verantwoordelijkheid te nemen voor de financiële schade. Want hoe kun je aantonen dat het door de mondkapjesplicht komt dat mensen niet meer kwamen winkelen, en niet gewoon door het mooie weer? Ook al weten we volgens mij allemaal wel dat het wel degelijk door die maatregel komt.

Het is dan ook niet voor niets dat de beide burgemeesters het kabinet hebben benaderd, met de vraag of ze de mogelijkheid konden krijgen om een regionale mondkapjesplicht in te voeren! Veel andere veiligheidsregio’s gaven aan geen voorstander van het idee te zijn.

En geef ze eens ongelijk? Het enige wat er dan gaat gebeuren, is exact hetzelfde probleem, maar dan op grotere schaal! ‘Een mondkapjesplicht voor Leiden? Nou, dan gaan we toch met z’n allen winkelen in Zoetermeer?’ En voor je het weet hebben al die Leidse winkels ook ineens last van winkeliers die spontaan strandganger zijn geworden. Dit soort maatregelen brengt toch alleen maar meer weerstand tegen het noodbeleid? En daar ís al zat op aan te merken…