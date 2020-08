Heel goed! Belgische politievakbond is het zat na rellen op strand in Blankenberge: ‘hoog tijd dat politiek die ‘jongeren’ eens gaat benoemen!’

De rellen op het strand in Blankenberge zal vast niemand zijn ontgaan. Het liep compleet uit de hand en vrijwel alles werd in beeld gebracht. De Belgische politie moest hard tegen deze ‘jongeren’ (zoals de politievakbond ze in hun communicatie altijd noemt) optreden. De politievakbond VSOA merkt dat deze rellen wéér als een incident worden afgedaan, en wil dat de politiek nu eindelijk eens een keer het beestje gewoon bij de naam gaat noemen, niks “Franstalige jongeren”!

De Belgische politiek lijkt op eenzelfde manier op de strandrellen te reageren als hoe de Nederlandse politiek dat doet bij massale vechtpartijen in een zwembad. Er wordt altijd met een grote boog om de identiteit van de daders heen gedraaid. NU.nl schakelt dan zelfs direct de reactie-mogelijkheid voor hun eigen artikel uit. En terwijl er maatregelen worden voorgesteld die voor iedereen rot zijn, wordt de schuld bij ‘jongeren’ gelegd. Maar iedereen weet waar het in zulke gevallen over gaat: Noord-Afrikanen.

De Belgische politievakbond is nu dus druk aan het uitoefenen op de Belgische politici (en indirect de media), om dit patroon nu eindelijk eens te gaan doorbreken. Want wat de reden ook moge zijn voor het feit dat die oproerkraaiers zo vaak Noord-Afrikanen zijn, dat blijven lopen ontkennen heeft toch geen enkele zin? Dat voedt alleen maar ‘extreemrechts sentiment’, omdat mensen het gevoel krijgen alleen maar harder te moeten schreeuwen. En als je door het gedrag van één specifieke groep de rest óók gaat straffen met strengere maatregelen, dan neemt de spanning toch alleen maar toe?

Wel moet je voorzichtig zijn in het bedenken, formuleren en voorstellen van oplossingen. Maar eindeloos blijven roepen dat het puur door sociaal-economische factoren komt of specifiek vanwege discriminatie en racisme in de samenleving, dat heeft ons nog niet veel verder gebracht ben ik bang.