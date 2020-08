Het aantal rokers daalt, maar niet in de leeftijdscategorie 20-24 jaar

Het percentage volwassen dat rookt, is al jaren aan het dalen. Het is echter zo dat er een leeftijdscategorie buiten deze trend valt. Het zijn vooral jongeren in de leeftijdscategorie 20-24 jaar waarbij er geen sprake is van een daling. Het is wel jarenlang zo geweest dat jongeren steeds minder rookten. De cijfers van het RIVM en CBS laten echter zien dat het aantal rokers tussen 20-24 jaar hoog blijft. Het afgelopen jaar rookte nog net geen een op de drie in deze leeftijdsgroep.

Opvallend buiten de trend

Het is op zich opvallend dat de jongvolwassenen buiten de groep vallen van het aantal rokers dat daalt. Het totale aantal van de oudere rokers is namelijk wel gedaald. Vanaf 2014 is er in die zin sprake geweest van een daling van ongeveer 26 procent naar 22 procent. Overigens is er nog een trend waarneembaar onder jongeren en dat is het e-smoken. De e-smokers zijn wat dat betreft een alternatief voor het echte roken. De beste elektrische sigaret vindt gretig aftrek onder jongeren. Dat komt onder meer omdat de kosten lager zijn. Dat is ook een reden dat jongeren die traditioneel roken steeds vaker zelf sigaretten maken. Hierdoor kost het minder geld om te roken.

Hoog percentage jonge rokers zorgelijk

Het Trimbos-instituut vindt het zorgelijk dat het percentage van het aantal jonge rokers hoog blijft en niet daalt. Het is namelijk voor deze groep jongvolwassenen van groot belang om de tabaksverslaving achter zich te laten. Als de verslaving zich verder ontwikkelt, is het steeds lastiger om er vanaf te komen. Overigens valt het met het rookgedrag van jongvolwassen dan wel weer mee. Het blijkt dat er maar weinig jongeren van 20-24 jaar zijn die echt elke dag roken. Dat verandert als je naar de leeftijdsgroep van 25-29 jaar kijkt. In deze groep blijkt dat er meer mensen zijn die elke dag een sigaret opsteken.

Stoppen met roken

Er doen ieder jaar weer veel mensen een poging om te stoppen met roken. Jongvolwassenen die het roken niet willen opgeven, doen dat vooral omdat roken voor hen een ontspannende werking heeft. Om het percentage rokers verder te doen dalen, is het van belang dat er meer mensen stoppen. Ook is het belangrijk dat de jeugd niet begint met roken. Onder jongeren die roken, is er weinig belangstelling om ermee te stoppen of om daarvoor hulp in te schakelen.