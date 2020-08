Hier moet je op letten bij het kopen van crypto

Heb je plannen om te investeren in crypto dan is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Er zijn bijvoorbeeld heel veel verschillende soorten cryptovaluta op de markt. Bitcoin is het meest bekend, maar er zijn er nog zoveel meer. Een goede voorbereiding begint dan ook met het leren kennen van de markt en de mogelijkheden. Steek er tijd en energie in om succesvol van start te gaan met het kopen van crypto. Bekijk de onderstaande aandachtspunten die belangrijk zijn om rekening mee te houden.

Begin bij het begin

Net als dat je niet zomaar aandelen koopt van een bedrijf zonder je erin verdiept te hebben, doe je dat evenmin bij crypto kopen. Begin daarom bij het begin en verdiep je in de markt van cryptovaluta. Maak kennis met de blockchain technologie waar crypto opdraait. Verrijk je kennis om inzicht te krijgen in de achtergrond en ontwikkelingen van cryptovaluta. Je wilt tenslotte geld verdienen met je investering. Daarom moet je ook weten welke zaken van invloed zijn op koersstijgingen en koersdalingen.

Volg het cryptonieuws

Voordat je crypto gaat kopen, is het interessant om het cryptonieuws eens op de voet te volgen. Kijk naar nieuwsberichten in het verleden en wat dat met de koersen heeft gedaan. Volg ook het actuele nieuws op de voet en blijf dat doen als je eenmaal hebt geïnvesteerd in crypto.

Kies een betrouwbaar platform

Bij de investering in crypto maak je gebruik van de diensten van platform. Het is natuurlijk van belang om een betrouwbaar platform uit te kiezen bij het kopen van bijvoorbeeld bitcoin. Het is bijvoorbeeld bij de keuze voor een platform eveneens belangrijk dat het toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Bijvoorbeeld dat je op een simpele manier bitcoin kan kopen door met iDeal of met je creditcard te betalen.

Kijk waar kansen liggen

Het is met het investeren van geld altijd belangrijk om te kijken waar kansen liggen. Bitcoin is een populaire cryptomunt, maar er zijn veel meer cryptovaluta beschikbaar. Dat bitcoin het meest bekend is, betekent nog niet dat het zondermeer de beste keuze is. Check daarom ook andere cryptomunten, zoals ethereum en kijk naar opkomende cryptovaluta.

Spreid je investering

Ga je op één paard wedden en daarmee het grootste risico nemen? Het is wellicht verstandig om als je begint met investeren in crypto je kansen te spreiden. Bij het spreiden van je investering is het mogelijk om met de ene cryptomunt wat meer risico te nemen. Verder is het natuurlijk wel altijd van belang om alleen cryptogeld te kopen met geld dat je kan missen. Dat is een regel die eveneens van toepassing is op andere vormen van beleggen. Er kleeft nu eenmaal een risico aan. Lig je wakker van koersdalingen? Dan is het wellicht een minder goed idee om te investeren in crypto. In dat geval is het beter je geld op de spaarrekening te zetten, maar dan wel in de wetenschap dat je vermogen niet groeit.