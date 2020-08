Hoogleraar over vervuilende elektrische auto’s: ‘We worden weer zwaar voor de gek gehouden!’

Hoogleraar Guus Berkhout is helemaal niet te spreken over elektrische auto’s. Hij snapt ook niet dat elektrische auto’s overal worden gepresenteerd als de oplossing. Ieder weldenkend mens zou moeten inzien dat elektrisch rijden niet de oplossing is, die auto’s zijn net zo vervuilend én leveren problemen op voor ons stroomnet.





Vanuit de overheid vindt er een drammende propaganda plaats over de milieuvriendelijkheid van stekkerauto’s. Maar dit zijn allemaal valse claims volgens Berkhout.

„We worden weer zwaar voor de gek gehouden. Elektrische auto’s rijden op kolen, gas en hout. En het net kan de elektrificatie helemaal niet aan.”

In de Telegraaf geeft Berkhout een opsomming van de tal van problemen die een elektrische auto met zich meebrengt. Extra stikstof uitstoot, overbelasting van onze netstroom, en nog enkele andere mankementen.

“Batterijpakketten zijn loodzwaar. Daardoor is de stekkerauto aanzienlijk zwaarder dan de moderne benzineauto. Bij het vele remmen en optrekken in de stad wordt daardoor aanzienlijk meer fijnstof geproduceerd. Bovendien, niet alleen is de productie van batterijen extreem milieuonvriendelijk. We weten ook niet wat we met al die afgedankte batterijpakketten moeten doen.”

De elektriciteit die nodig is voor elektrisch rijden komt nog steeds van vervuilende bronnen vandaan. In die zin maakt elektrisch rijden dus geen enkel verschil. Sterker nog, zo betoogt Berkhout, omdat elektrische auto’s flink wat zwaarder zijn, verbruiken ze juist meer.

Voor Berkhout is de som snel gemaakt: elektrisch rijden is zeker niet beter.