Horrorweer des doods op komst: ‘Het gaat regenen en onweren’ – Nou, nou!

Vandaag is er een flinke kans aanwezig dat grote delen van Nederland te maken krijgen met regen en flinke onweersbuien. Tegenwoordig noemen we zoiets ‘horrorweer des doods’ omdat dat zo lekker bekt.

Vooral het westen en zuidwesten van Nederland zouden volgens het KNMI gebukt gaan onder het noodweer. Waarschijnlijk zal het allemaal wel meevallen, maar om toch nog even een tip te geven: parkeer uw auto niet onder een boom. Scheelt naderhand weer een hoop verzekeringsformuliertjes invullen.

Maar goed, dan nu het KNMI-weerbericht voor vandaag:

“Vanmiddag en vanavond komen er regen- en onweersbuien voor. Vooral in de zuidwestelijke helft zijn daarbij lokaal windstoten rond 70 km/u mogelijk en kan hagel voorkomen. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 26°C in het Waddengebied tot 31°C in het oosten en zuidoosten. Er staat een zwakke wind uit oostelijke richtingen, in de avond komt de wind uit uiteenlopende richtingen.”



Hopelijk koelt het flink af in bepaalde Nederlandse steden

Om het allemaal nog spannender te maken spreekt Buienrader tegenover RTL Nieuws zelfs over “een stilte voor de storm…” Laten we hopen dat die ‘storm’ niets te maken heeft met oververhitte jongeren in bepaalde probleemwijken in Den Haag en Utrecht, maar dat het gewoon serieus eens lekker afkoelt in Nederland. Een beter (weers)vooruitzicht kunnen we ons toch niet wensen?