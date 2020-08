KNETTER! België wil mensen NAAR DE CEL sturen bij overtreding quarantaineregels

Hallo, fascisme. Hoe gaat het? We dachten dat wij je verslagen hadden in 1945, maar dat blijkt helaas onzin te zijn.

Het probleem met overheden is dat ze altijd meer, meer, meer macht willen hebben. Daarom is het van het grootste belang dat het politieke systeem van een land zo gecreëerd is om de overheidsmacht te beperken… en waarom het belangrijk is dat burgers zelf op blijven letten en hun overheid terugfluiten als die te ver gaat.

In het verleden hebben overheden op allerlei manieren geprobeerd hun macht uit te breiden. Met name het creëren van een (buitenlandse of binnenlandse) vijand was daarbij behoorlijk effectief. Maar nu hebben ze blijkbaar een nieuwe manier gevonden om onze vrijheden af te pakken: de volksgezondheid.

In België wordt “de volksgezondheid” nu gebruikt om mensen a) enorme boetes te geven als ze niet meewerken aan de quarantaineregels en b) ze mogelijk zelfs een celstraf te geven.

Ja echt:

In België is het zo dat wie uit een rode zone komt, een test moet ondergaan en negen dagen in isolatie. De Belgische minister De Backer wil bestaande sancties die er zijn voor mensen die andere besmetten gebruiken om terugkerende toeristen die zich niet aan regels houden te straffen. Dat betekent een boete van tussen de 208 en 4.000 euro en zelfs celstraffen van acht dagen tot een half jaar.

Dit is geschift. 4.000 euro boete? Celstraffen? Voor een virus dat — weten we nu — minder gevaarlijk is dan we eerst vreesden? Een virus dat vervelender is dan de griep, ja, maar dat ab-so-luut geen nieuwe pest, ebola, of iets dergelijks is? Ze roepen nu steeds dat het “aantal besmettingen toeneemt!” maar gek genoeg blijft het aantal ziekenhuisopnamen én het aantal doden min of meer gelijk — en dat is op een behoorlijk laag niveau, de IC’s worden niet eens bijna overspoeld met nieuwe coronapatiënten.

Belachelijk. Dit soort maatregelen gaan écht veel te ver. De griep is ook mogelijk dodelijk voor zwakke ouderen, maar als je een griepje hebt als gewone, gezonde volwassene moet je ook niet verplicht in quarantaine. Of is dat de volgende stap? Moeten grieppatiënten vanaf volgend jaar (of erna) ook maar in “quarantaine” tot ze weer beter zijn zodat ze “anderen niet ziek kunnen maken”?

Het moet afgelopen zijn met deze gekkigheid. We moeten ons best doen om de schade te beperken, maar het is tijd om het normale leven zoveel mogelijk weer op te pakken — en onze oude vrijheden in ere te herstellen.

