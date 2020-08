Nederlandse ambassadeur in Peking: ‘we moeten accent wat meer leggen op bescherming, in plaats van samenwerking’

De Nederlandse ambassadeur in Peking, Wim Geerts, vertelt over zijn ervaringen met de Chinese aanpak van het coronavirus. Dat levert enkele inzichten op, maar hij komt ook met subtiel advies over hoe we, als Nederland, met China om zouden moeten gaan. Het spreekt boekdelen!

In het AD-interview vertelt hij hoe de virusbestrijding in China is gegaan, dat gaat nog steeds hárd. met lokale lockdowns, uitvoerig testen, wegblokkades en tracking van smartphones. Ook daar zijn ze er dus nog niet.

Ook erkent hij dat China niet altijd even transparant is als het op het delen van informatie aankomt. Vooral slecht nieuws komt volgens hem maar moeizaam boven drijven. Maar hij lijkt ook te suggereren dat de Chinezen deze fout zelf ook hebben ontdekt. Helaas wordt er niets gezegd over eventuele oplossingen die China overweegt, die bij een volgende uitbraak relevant kunnen zijn.

Wat de diplomatieke houding van Nederland tegenover China betreft is de ambassadeur verrassend optimistisch. Enerzijds zegt hij dat Nederland (ook de EU) niet te afhankelijk moet blijven van China (bijvoorbeeld in het geval van medische middelen tijdens een uitbraak). Anderzijds zegt hij ook dat Nederland (mede vanwege ASML) wel degelijk een aardige onderhandelingspositie heeft, en niet zomaar bij alles direct om hoeft te rollen. Hij zegt:

“China is, hoe je het wendt of keert, de tweede economie ter wereld. Je kunt er niet met je rug naartoe staan, dat moet je ook niet willen trouwens. Er liggen hier enorme kansen die we kunnen en moeten benutten. Maar het klopt: in de balans tussen samenwerking en bescherming zullen we wat meer accent moeten leggen op de bescherming, dat denk ik wel.”

Met andere woorden: ‘Nederland, je mag soms best eens van je af bijten!’ En dat geldt eigenlijk ook voor onze houding richting de VS (en de EU, for that matter). Dit geluid over dat Nederland eens meer z’n eigen richting moet gaan bepalen hoor en zie ik steeds vaker voorbij komen, en dit keer vanuit iemand met toch aardig wat autoriteit op dit vlak! Hartstikke goed.