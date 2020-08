Nieuw onderzoek CDA-verkiezingen nu al klaar: Hugo de Jonge terechte winnaar

Neen, dit is geen grap. Het nieuwe onderzoek naar de uitslag van de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA is nu al afgerond. Geen verrassingen, Hugo de Jonge is de winnaar. Dit meldt de partij zojuist zelf: een extern bureau kwam met deze resultaten. Overigens zijn er nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij de validiteit van dit onderzoek.



Gisteravond werd bekend gemaakt dat er een nieuw onderzoek zal komen, dit onderzoek is na nog geen 24 uur klaar. Zelfs politieke onderzoeken in Wit-Rusland zijn nog niet eens zo snel in elkaar geflanst.

Als we de kritieken op Twitter lezen, zien we dat het onderzoek eigenlijk een grote aanfluiting was. Tal van zaken kunnen achteraf niet worden geverifieerd. Dus dit onderzoek lijkt gewoon een grote grap.

Een greep uit de bevindingen van het onderzoeksbureau “Dit valt achteraf niet te verifiëren” “Dit valt achteraf niet te verifiëren” “Dit valt achteraf niet te verifiëren” “Dit valt achteraf niet te verifiëren” pic.twitter.com/z8a4vTNYrZ — Inge Lengton (@IngeLengton) August 26, 2020

Ook lijkt het alsof er achter de schermen van alles is besproken, want de houding van Omtzigt is met 180 graden gedraaid. Partijbelang boven persoonlijk belang?

Een week van verwijten, twijfels en beschadiging binnen de CDA-top met als uitkomst… pic.twitter.com/T3X9wFfEyT — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) August 26, 2020

Het CDA probeert nu net te doen alsof alles is opgelost, maar vergeet te beseffen dat ze een gigantische deuk in het imago hebben opgelopen. Kiezers denken wel twee keer na voordat ze in zee gaan met het CDA.

Deze Loekasjenko-achtige verkiezingen hebben de partij geen goed gedaan. Niks voor niks is de hashtag #Hugochenko trending.