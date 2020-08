Nigeriaanse asielzoeker giet kokend water over “stomme lesbiennes” heen, COA plaatst slachtoffer over naar ander azc

Een Nigeriaanse lesbische asielzoekster (met een kind van 18 maanden oud) kreeg haar geliefde op bezoek vanuit een ander azc. Bij haar zat nog een ander Nigeriaans (hetero-)stel, die lesbiennes maar “stom” vonden en dit als voldoende reden beschouwden om kokend water over de moeder heen te gooien! De bezoeker sprong er tussen en werd zelf ernstig getroffen. Er zijn meerdere versies van wat erna gebeurde, maar ze hebben allemaal dezelfde tragische conclusie: het beoogde slachtoffer ging, samen met haar jonge kind, naar een ander azc…

Kokend water over een moeder, met een jong kind op de arm, willen gooien omdat ze een “stomme lesbienne” is. Eerlijk waar… hóé verzin je het? Toch kijk ik er ook niet eens meer echt van op. En dat geldt ook voor hoe Nederland hiermee omgaat.

De hele situatie is toch verschrikkelijk? Dit is zeker niet het eerste geval van anti-homogeweld in asielzoekerscentra. Maar als je ziet hoe het COA er mee om lijkt te gaan, dan zou je haast zeggen dat het pas hun eerste ervaring moet zijn geweest! Het lijkt wel of men het gewoon mis laat gaan, en vervolgens hoopt dat het probleem vanzelf weer verdwijnt.

Iedereen weet dat dit kan gebeuren, maar men lijkt het tegelijkertijd ook niet helemaal te willen erkennen. En dan krijg je dit soort taferelen waar het slachtoffer maar moet verkassen. Het volgende klinkt echt typisch Nederlands: Volgens het COA ging ze uit zichzelf weg, maar de organisatie LGBT Asylum Support beweert dat het COA “onverschillig” reageerde en dat de artsenpost haar niet kon helpen omdat ze uit een ander azc kwam. Ze moest maar gewoon de trein pakken en zich (na een vijf uur durende treinreis en helemaal aan de andere kant van het land) laten behandelen.

De vrouw heeft inmiddels aangifte gedaan. Maar volgens mij weten we allemaal dat daar weinig van terecht zal komen.