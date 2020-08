Oh nee! Wat zielig zeg! ING ziet “winst kelderen” door coronavirus

ING Bank heeft het bepaald niet goed. In het tweede kwartaal van dit jaar is de winst van de bank gekrompen met 80 procent. Dat is natuurlijk een enorm verschil… Maar: er is nog wel winst en die bedraagt maar liefst 299 miljoen euro.

Een jaar geleden boekte ING een winst van 1,4 miljard euro. 299 miljoen euro is dan natuurlijk veel minder indrukwekkend… maar gezien het feit dat vrijwel alle andere sectoren op het punt van omvallen staan heeft ING totaal geen reden om te klagen. “We moeten bezuinigen omdat we minder WINST maken” is niet bepaald een goed reden om in paniek te aken.

Nu.nl legt uit:

Oorzaak van het grote verschil is dat de bank ruim 1,3 miljard euro opzij moest zetten vanwege leningen die uitstaan bij bedrijven die door de coronacrisis met betalingsproblemen kampen. Ook moest de grootste bank van Nederland vanwege de coronacrisis 300 miljoen euro afschrijven op diverse bezittingen. Het ging hierbij om overnames die ING in het verleden heeft gedaan, maar nu minder blijken op te leveren dan gedacht.

Helaas kun je er vergif op innemen dat dit een eerste stap is op weg naar meer staatssteun voor de banken. Tenminste, daar zijn critici bang voor:

Straks moeten we de banken ook nog overeind houden:

Het zal wel. Me dunkt dat de banken de afgelopen jaren genoeg gratis geld gekregen hebben. Als iemand al gratis geld krijgt, dan gewone burgers en het MKB; precies de twee groepen die juist sinds het aantreden van Rutte als premier de vernieling in zijn geholpen.

