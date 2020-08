Omtzigt pakt “hyperventilerende” Belastingdienst-ambtenaren aan: ‘Ze vernietigen, liegen en houden stukken achter!’

Terwijl heel Nederland aan het ventileren geslagen is, zijn ze bij de Belastingdienst aan het “hyperventileren”. Veel medelijden van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is er echter niet. De terriër die in de affaire met de toeslagen dook schetst nog eens met wat voor een figuren we te maken hebben.

Het begint langzamerhand een nationaal schandaal te worden: de wijze waarop het RIVM wetenschappelijke bewijzen over de noodzaak van goede, coronabestendige, ventilatie heeft geprobeerd te verdoelen. Pieter Omtzigt is er weer bij en stelt Kamervragen, wat doorgaans geldt als loepzuivere telltale sign dat er écht wat aan de hand is.

Dat laatste is ook Elsevier-columnist Geerten Waling niet ontgaan, die snel een bruggetje maakt naar de eerdere kluchten die aan het daglicht kwamen door Omtzigt. “Volgens mij heeft Omtzigt afgelopen maanden hoogstpersoonlijk bij de Belastingdienst de ventilatie aangezwengeld,” zo merkt de historicus op: “De hyperventilatie, welteverstaan.”

Dat laatste was dan weer een perfecte inhaker voor Pieter Omtzigt zelf, die snel reageert en van de gelegenheid gebruik maakt om nog maar eens te benadrukken wat voor een gewetenloze schurken het zijn, die zoveel duizenden gezinnen onterecht gedupeerd hebben met hun onterechte kruistocht op zoek naar fraude in de kindertoeslagenaffaire. Omtzigt:

“Nee hoor.

Mensen bij de belastingdienst die archieven vernietigen, liegen tegen de Autoriteit Persoonsgegevens, liegen tegen de ombudsman en stukken achterhouden van ouders, hyperventileren niet omdat ik er wat van zeg. Maar omdat zij dat gedaan hebben.”

Zoals we dan in goed Hollands zeggen: Zing!