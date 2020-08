Omtzigt wil uitleg van het CDA-bestuur! “Ik vind het belangrijk dat hier opheldering over wordt gegeven”

Eerder vandaag zei Pieter Omtzigt bij het radioprogramma 1 op 1 dat hij graag een duidelijk antwoord verwacht van het partijbestuur van het CDA. De uitslag lag dicht bij elkaar, dus een fout kan fataal zijn. Het lijkt erop dat Omtzigt hiermee een soort van aanval is gestart tegen de partijtop. Tot nu toe blijft het partijbestuur stug volhouden dat er niks mis is gegaan, maar dit antwoord is natuurlijk onzinnig.





Het partijbestuur laat tot nu toe keer op keer weten dat er geen technische fouten zijn gemaakt. Dit hebben ze laten onderzoeken door externe partijen. Maar toch blijven er leden klagen dat ze op iemand anders stemden dan dat de app meldde.

Omtzigt verwacht niet dat de uitslag zal veranderen, maar wil gewoon duidelijkheid van zijn bestuur. En dit is een meer dan terechte vraag. De partijtop kan veel onrust temperen door gewoon transparant te zijn. De huidige houding is een voedingsbodem voor complotdenkerij.

“Ik ga ervan uit dat er een sluitende uitleg is, anders had ik allang wat anders gezegd. Ik vind het belangrijk dat hier opheldering over wordt gegeven.”

Hiermee lijkt de ‘race’ tussen De Jonge en Omtzigt nog in volle gang te zijn. Alhoewel Omtzigt meent dat de uitslag niet zal veranderen wil hij toch duidelijkheid. Al is het maar om zijn eigen gelijk te halen.