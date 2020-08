Ondanks eerder verboden demonstratie: Straten van Berlijn stromen vol met anti-coronabetogers!

Het middaguur is net begonnen, maar in Berlijn gaat het helemaal los. Er zijn nu al vele duizenden betogers aanwezig om te demonstreren tegen de coronamaatregelen van de Duitse overheid.

Volgens diverse media kleuren de straten in Berlijn zelfs zwart van de mensen. Ter hoogte van onder andere de Brandenburger Tor verzamelen demonstranten zich om te betogen tegen de verregaande coronamaatregelen van onze naastgelegen Bondsrepubliek.

Afgelopen week werd de betoging nog verboden, maar de Duitse rechters floten het verbod terug. Daardoor kan Berlijn zich vandaag opmaken voor een massale bijeenkomst tegen het corona- en politieke beleid in de Duitse hoofdstad.

De Berlijnse politie is niet blij met de vrijheid van demonstreren:

2/2

Bei den aktuell wieder steigenden #Covid19-Infektionszahlen und der Zusammenkunft derart vieler Menschen können und wollen wir es nicht verantworten, es dem Zufall zu überlassen, ob sich jemand bei dieser Versammlung in Berlin mit dem Coronavirus ansteckt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 28, 2020

De politie is dan ook bang dat er ongeregeldheden zullen uitbreken in Berlijn. Ze zijn daarbij voornamelijk angstig voor rechts-extremistische groeperingen die op internet hebben opgeroepen tot een ‘Sturm auf Berlin’. Om alles in het gareel te houden zijn er meer dan 3.000 agenten ingezet.

Er zouden nu (13.00 uur, Vlaams-Hollandse tijd) al 22.000 mensen aanwezig zijn in Berlijn om te protesteren, en de middag is nog jong… Ook De Dagelijkse Standaard staat in directe verbinding internet met onze Oosterburen en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.