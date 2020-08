Ongelooflijk! Maximale straffen coronaquarantaine zijn ongekend hoog: tot vier jaar cel of 87.000 euro boete

Hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer komt met een vervelend nieuwtje: de maximale straffen op het niet nakomen van de coronaquarantaine zijn schrikbarend hoog. Mogelijk vanaf volgende week -Minister De Jonge verandert iedere dag van gedachte – gaat de verplichte coronaquarantaine in, en wie de regels compleet aan de laars lapt kan flink gestraft worden. Tot vier jaar cel is mogelijk of een boete van 87.000 euro. Gaat de overheid te ver met deze straffen?



Het meest schrikbarende is nog wel dat de hoogtes van deze straffen al VIJF jaar geleden zijn bepaald. Dus in feite hebben we vijf jaar geleden al redelijk laconiek gedacht, toen men dit soort strafeisen bedacht.

,,Ik ben verbaasd over de hoogte van de straffen, het is echt niet niks. Maar ze zijn jaren geleden zo bij wet vastgelegd: vier jaar cel en een geldboete uit de vijfde categorie. Dus toen is dat in Nederland democratisch besloten en vonden we het blijkbaar een goed idee. Let wel: het zijn maximumstraffen. Het Openbaar Ministerie zal zich nog buigen over een passende strafmaat. Het OM zal bij een eerste overtreding natuurlijk lager gaan zitten. Maar ik denk wel dat de straffen aan de hoge kant zullen zijn. Er staat ook heel wat op het spel.”

Brouwer stelt het terecht, de coalitie van vandaag de dag is hier niet per se verantwoordelijk voor. 5 jaar geleden was dit op democratische wijze al ingevoerd. De mondkapjesplicht is inderdaad ongrondwettelijk, maar een quarantaineplicht dus niet.

Dit soort discussies, discussies over onze vrijheden, zijn feitelijk nooit gevoerd in Nederland. En nu, ten tijde van een crisis, zien we het resultaat hiervan.

Kritiek hebben op de quarantaineplicht zal mogelijk dus niet veel uithalen. Er is namelijk al legitieme wetgeving voor, wat nog maar weer eens aantoont dat men in Nederland eens snel moet gaan nadenken over de waarde van vrijheid.

,,In het verleden is deze via de officiële staatsrechtelijke route in de wet opgenomen, in tegenstelling tot de mondkapjesplicht. Daarmee is de quarantaineplicht dus wél grondwetproof.”