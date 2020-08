Politie grijpt in bij anti-mondkapjesdemonstratie! Sneuneus Willem Engel doet aangifte wegens duw agent

In Rotterdam was het weer raak vanmiddag, naast een illegale demonstratie tegen de mondkapjesplicht was ook über complotzot Willem Engel aanwezig in de Maasstad. Engel ging naar een Rotterdams politiebureau om aangifte te doen van een duw door een agent – ah gossie, wat zielig toch. Ondertussen greep de politie in bij een demonstratie tegen de mondkapjesplicht. De demonstratie was volgens de politie onaangekondigd, en daarom dus illegaal.





Dramaqueen Willem Engel kon het natuurlijk niet laten om weer theatraal de aandacht op zich te eisen. Want wat de agent tegen de Messias van de Coronahoax-wappies deed is natuurlijk not done. Waarschijnlijk zijn de kansen dat hij de zaak ‘wint’ even nihil als bij de afgelopen rechtszaak van Viruswaarheid.

Demonstratie Rotterdam: Willem Engel is binnen bij het politiebureau om aangifte te doen. De voorman van Viruswaarheid doet aangifte omdat hij tijdens het demonstreren is geduwd door een agent. pic.twitter.com/5Sp60UUUHw — MediaTV (@mediatvnl) August 5, 2020

Ondertussen ging een groep anti-mondkapjes-adepten demonstreren tegen de mondkapjesplicht. Vandaag ging de mondkapjesplicht in, en uiteraard moesten sommige mensen toch even laten zien hoe ze hierover dachten. De demonstratie was onaangekondigd, en daarom had de politie alle redenen om in te grijpen. Drie keer raden wie hier ook tussen liep: Viruswaarheid-messias Willem Engel.

Het kwam natuurlijk niet helemaal als een verrassing dat bepaalde figuren weer de straat opgingen. Zij menen al weken dat Nederland een semi-totalitaire staat wordt omdat we mondkapjes- of anderhalve-meter-regelgeving hebben.