Politie speelt slachtofferrol: Wanneer is het wel goed? ‘Lijkt me lastig, politieagent zijn’

Politieagenten zijn lekker sarcastisch bezig op Twitter om duidelijk te maken dat de kritiek op hun optreden de laatste dagen overdreven én onterecht is. Zo ook agent Johan Dubbeldam.

“Als ik de hashtag #viruswaanzin op Twitter lees…,” schrijft Dubbeldam, “vindt de één de politie veel te soft en van de ander mag het politieoptreden allemaal veel en veel harder. Wanneer doen ze het goed? Lijkt me lastig, politieagent zijn.”

Als ik de hashtag #viruswaanzin op twitter lees.. vindt de één de politie veel te soft en van de ander mag het politieoptreden allemaal veel en veel harder. Wanneer doen ze het goed? Lijkt me lastig, politieagent zijn..😎 — Johan Dubbeldam (@POL_JDubbeldam) August 20, 2020

Nou nee, zo lastig is het allemaal niet. Laat mij het even uitleggen:

1. Als agressieve Marokkaanse straatterroristen de politie aanvallen heeft de politie het volledige recht om hardhandig in te grijpen. Sterker nog, dan moet er hardhandig ingegrepen worden. Feitelijk is er dan immers een situatie ontstaan waarin de politie zichzelf verdedigt. Wat je dan vooral niet doet is snel in je auto springen en vluchten.

Dus niet zo:

2. Als twee vreedzame oudere blanke vrouwtjes denken dat ze gewoon op het Plein mogen blijven staan, maar verder geen vlieg kwaad doen begeleid je ze naar een andere plek. Wat je dan vooral niet doet is erop in te slaan alsof de twee vrouwen terroristen zijn.

Dus niet zo:

Sommigen denken te mogen blijven op het Plein. pic.twitter.com/s0nRRAv269 — Bob van Keulen (@BobHGL) August 20, 2020

Het kan aan mij liggen, maar het lijkt me toch niet al te moeilijk om dit te begrijpen.

Nou ja, voor de goede orde heb ik het dus toch maar even uitgelegd. Hopelijk zien we dus spoedig een verbetering.

