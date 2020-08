Raadslid Progressief Akkoord uit partij gezet omdat hij aan sexting deed met minderjarige

Danny T., raadslid namens Progressief Akkoord (PAK) en tevens ook leraar, is uit de partij gezet nadat er ophef is ontstaan over sexting. Hij is als docent werkzaam aan het Broekland College, en daar wordt hij verdacht van sexting met een minderjarige leerling. Zijn partij heeft hem logischerwijs direct zijn lidmaatschap ingenomen. Burgemeester Van der Rijt van Brunssum heeft laten weten dat T. zijn functie als raadslid neerlegt.



De leerling in kwestie heeft de schoolleiding direct geïnformeerd nadat ze seksueel getinte berichtjes kreeg van T. op sociale media. De school heeft direct ingegrepen en een onderzoek gestart, en T. werd direct geschorst.

Ook zijn partij, PAK, heeft direct maatregelen getroffen, hij is direct uit de partij gezet.

Ondertussen is de hashtag Stop de PNVD trending op Twitter. PNVD, Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, zorgt voor veel roering op Twitter. De PNVD, in feite een partij die voor pedoseksuele relaties en bestialiteit is, wordt door deel mensen direct de grond in geboord.

Een pro-pedoseksuele partij heeft niks te zoeken in Nederland, en dit soort walgelijke clubjes zouden eigenlijk niet eens het licht mogen zien.

Online is er een petitie gestart tegen deze club, die nu al door tienduizenden is ondertekend.