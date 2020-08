Rutte-moordfantast annex complotdebiel Lange Frans bewijst: we hebben die verrekte cancel culture nog hard nodig

Bijkans misselijk werd je ervan, als je de laatste video keek van de gore lastersjacheraar Lange Frans. De aan lager wal geraakte rapper is in gesprek met fulltime complotdenker Janet Ossebaard, en samen komen ze met de meest misselijke ellende aanzetten. Misschien moeten we die cancel culture toch maar niet afschaffen.

Normaalgesproken zou ik een video die ik bespreek embedden. Maar als ik iemand graag aan minder clicks help, dan is het die complete idioot Lange Frans wel. Dus jullie zullen het hier met mijn synopsis van zijn laatste YouTube-epistel moeten doen. Daarin is hij in gesprek met Janet Ossebaard – bekend van menig zwaar getikte conspiracy – en de twee complotdenkers halen werkelijk het slechtste in elkaar naar boven.

Zit je er klaar voor? Komt-ie: Bill Gates zou geaborteerde foetussen gebruiken om huidcrème mee te maken, en Geert Wilders zit met Koning Willem-Alexander en Mark Rutte in een pedonetwerk. Trump moet daar eens iets aan gaan doen. Over de grens in het Zwarte Woud is een zogenaamde ‘Cabal’ in het leven geroepen, en die jaagt in het Duitse bos op honderdduizenden kinderen. En om weer terug te komen op Willem-Alexander: tweemaal per jaar drinkt hij een verjongingsdrankje in Italië, gedestilleerd uit jonge baby’s.

Klinkt dat gestoord? Nogal, ja. Maar dit zijn dus teksten afkomstig van een rapper die gewoon nog mag bijschnabbelen bij NPO en politieke partijen. Maar het meest gestoorde moet nog komen: samen met Ossebaard overpeinsde hij de mogelijkheid om premier Rutte van het leven te beroven. Ze doen het toch maar niet, omdat ze hun “karma willen schoonhouden” en hun “nachtrust” willen behouden.

Hoe ongelooflijk stupide dat is wordt goed verwoord door CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: “Je wil Rutte niet in onze democratie? Prima, dan richt je een eigen partij op of je stemt op een bestaande andere partij in 2021. Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie van Lange Frans en Ossenbaard. Woorden doen ertoe.”

Dus laten we de cancelcultuur, waar we ons recentelijk allemaal zo ongelofelijk tegen hebben uitgesproken, toch maar niet zó snel proberen af te voeren. Want het compleet marginaliseren van mensen, hoe onprettig dat ook klinkt, is soms gewoon broodnodig. De hierboven besproken video bewijst dat wel.

Dus YouTube, platenmaatschappijen, NPO-programma’s, DJ’s en politieke partijen die een gimmick zoeken: prima, maar blijf toch vooral uit de buurt van Lange Frans. Dit is iemand die oproept tot moord en vergif in onze oren strooit. Cancel hem!