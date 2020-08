Salim reanimeerde Bas: ‘Dat iemand daar ligt en dat je dan een filmpje maakt. Dat gaat er bij mij niet in.’

Salim El Meriami probeerde Bas van Wijk afgelopen zaterdag nog te reanimeren. Maar helaas mocht het niet baten, voor Bas was het te laat. In een interview vertelt Salim zijn verhaal, waarin hij vertelt dat het onbegrijpelijk is dat omstanders in zo’n situatie gewoon blijven filmen in plaats van in actie te komen.



Op het moment van de schietpartij was Salim in de buurt aan het zwemmen. Hij hoorde van een vriend dat er was geschoten en dat iemand gewond was geraakt. Salim, die een EHBO-diploma had, twijfelde geen moment: hij kwam direct in actie. Daarom is de frustratie en verbazing zo groot bij hem, omstanders bleven namelijk alleen maar staan om video’s te maken.

‘Mensen stonden van dichtbij te filmen’, vertelt hij. ‘Om aan vrienden te laten zien ofzo? Dat gaat er bij mij niet in.’

De familie van Bas heeft Salim bedankt voor zijn hulp. Maar voor Salim had dit bedankje niet gehoeven, hij vindt namelijk dat het de normaalste zaak is dat je helpt daar waar je kan helpen. Een goede instelling, waar veel mensen van kunnen leren.

‘Je moet er voor elkaar zijn. Je bent niet alleen op de wereld’

Het is inderdaad heel sneu om te horen dat mensen zo sensatiegericht zijn. Het is moeilijk voor te stellen dat je besluit om doodleuk een gewond iemand te gaan filmen na een schietpartij.

#gerechtigheidvoorbas