Schandalig! Zwaar mishandelde zestiger achtergelaten voor dood door 21-jarige

Afgelopen vrijdagnacht vond de politie een zwaar toegetakelde man van in de 60 op het Marktplein in Apeldoorn. De politie denkt dat de man zwaar is mishandeld en vervolgens voor dood is achtergelaten. De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt, een 21-jarige man.



Diezelfde nacht nog heeft de politie een verdachte man van 21 jaar uit Wormer aangehouden. De laatste weken wordt het nieuws in Nederland gedomineerd door rellende jongeren en geweldsincidenten. Er lijkt een ware explosie gaande wat betreft geweldsdelicten, met ditmaal als slachtoffer een zestiger uit Apeldoorn.

Over de toestand van het slachtoffer is nog weinig bekend, de politie heeft helaas nog geen informatie of het al wat beter gaat met de man.

,,Hij is zwaargewond afgevoerd naar het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Over zijn toestand is ons verder niets bekend.’’

Ondertussen heeft de politie nog geen idee wat er nu precies gebeurd is. Komende dagen zal naar verwachting wel meer duidelijk worden.

,,De verdachte zit nog vast, maar wij tasten vooralsnog in het duister over wat zich precies heeft afgespeeld.’’