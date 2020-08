Scheveningen gaat van God los: schietpartijen, geweldsuitbarstingen met ploertendoders en massale wanordelijkheden

Scheveningen is tijdens deze coronazomer zo’n beetje het epicentrum van alle chaos en geweld van het land geworden. Er worden handhavers neergemept met ploertendoders, en op de pier wordt geschoten en gestoken. Het is allemaal niet grappig: er zijn al meerdere doden gevallen.

Het pittoreske kustplaatsje Scheveningen is allang niet meer wat het ooit geweest is. Het door Den Haag opgeslokte vissersdorp is dezer dagen een toonbeeld van geweld, massale vertrappeling van de coronaregels en zelfs moord. Tot die conclusie moet inmiddels wel gekomen worden nadat gisteravond een Rotterdamse jongen overleed die was neergestoken op de Pier. Ook zijn er video’s te bewonderen waarop opgefokte mannetjes met getrokken pistolen heen en weer rennen, en schoten te horen zijn.

Ook op het strand gaat het goed mis: als er geen mensen verdrinken in de zee, worden er wel parkeerwachten bijkans buiten westen gemept met ploertendoders omdat ze nu eenmaal toezien op naleving van parkeer- en coronaregels. Het strand wordt daarbij ook nog eens als openbare afvalbak gebruikt, en de natuur zelfs als openluchtcamping. De overheid kan de totale anarchie niet meer beheersen, zo blijkt uit alle beelden en berichten.

De chaos is inmiddels zo groot, dat de gemeente noodgedwongen zelfs boswachters moet inzetten om de kalmte nog enigszins te bewaren. Zeg voorlopig dus maar dag met je handje tegen het idee dat de overheid in Den Haag het geweldsmonopolie nog bezit. Er zijn inmiddels genoeg groepen tuiglui die zich straffeloos gedragen als ware terroristen. Geen wonder dan ook dat Groep de Mos het ooit zo lieflijke Scheveningen inmiddels een “vrijstaat, een eldorado voor overlastgevers die ongestoord hun gang kunnen gaan” noemt. Ook de PVV vindt dat dit ‘laatste bastion van de nuchterheid’ “KAPOT” gaat, door “slappe linkse bestuurders, óók VVD,” meent Kamerlid Machiel de Graaf: “Vandaag is de druppel.”

Heel benieuwd of er een plan B is om vandaag de rust in Scheveningen te laten wederkeren. Maar gezien de complete rotzooi die het gisteren was, lijkt het verstandig daar bij voorbaat sceptisch over te zijn.