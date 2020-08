Snap je het nog? ´Pretparkbezoeker klaagt dat pretparkbezoekers pretpark bezoeken´

Bezoekers van De Efteling klagen steen en been over andere bezoekers. Zo zou het veel te druk zijn in het sprookjespark en zouden de coronamaatregelen niet of nauwelijks worden nageleefd. De Efteling en de gemeente Loon op Zand zeggen de situatie nauwlettend in de gaten te houden, maar zijn voorlopig nog niet van plan om in te grijpen.

Een beetje tegenstrijdig is het wel: Zelf de drukte opzoeken en vervolgens klagen dat het ergens te druk is. Blijf dan gewoon lekker veilig thuis, zou je zeggen. Dat moet ook ene Edwin van Bruggen hebben gedacht. Tegenover RTL Nieuws laat hij weten spijt te hebben van zijn bezoek aan De Efteling. Volgens Edwin was het zo druk in het park dat zijn bezoek eigenlijk onverantwoord was.

Waarom wilde deze Edwin eigenlijk naar De Efteling terwijl hij van te voren had kunnen incalculeren dat het met mooi weer (en dat was het!) waarschijnlijk drukker zou zijn dan hemzelf en zijn gezinnetje. Als excuus geeft Edwin aan dat zijn dochter jarig was, maar blijkbaar liepen er dus meerdere gezinnen in De Efteling met jarige dochters, zoons, of gewoon mensen die opzoek waren naar vertier.

Prachtig. Naar een pretpark gaan tijdens een pandemie en dan zeuren dat andere mensen dat ook doen.https://t.co/f0GKl27AxT — Jan Roos (@LavieJanRoos) August 2, 2020



´DDS-columnist Jan Roos denkt er ook het zijne van…´

Toch laat Edwin tegenover RTL Nieuws weten dat hij gigantische spijt heeft van zijn risicovolle tripje naar Kaatsheuvel:

“Ik wilde maar één ding: rechtsomkeert maken en terug naar huis. Het was dat ik dat niet kon maken tegenover mijn dochter.”

Aha, dus je brengt naar eigen zeggen je gezin in gevaar omdat het te druk is in het park, maar besluit vervolgens wel om met alle risico´s van dien het park niet te verlaten. Want een teleurgestelde dochter is natuurlijk nog erger dan een coronabesmetting op te lopen. Maar ga dan alsjeblieft niet achteraf lopen huilen tegenover het journaal, want dan had je gewoon weg moeten gaan op het moment dat je het te riskant vond worden.