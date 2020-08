Theo Hiddema moet niks hebben van totalitaire trekjes en pleit voor gezond verstand: ‘Meer onderzoek, meer vrijheid’

FVD-Kamerlid Theo Hiddema moet helemaal niks hebben van de vrijheidsbeperkende maatregelen die de regering keer op keer invoert. In plaats van onze vrijheden in te leveren pleit hij juist voor méér onderzoek, en méér vrijheid. Er blijft nog steeds veel onduidelijk wat nu de beste aanpak is tijdens deze coronacrisis. Eén ding is wel duidelijk: op sluipende wijze onze vrijheden verliezen is niet de oplossing!



Volgens Theo Hiddema zou het coronadebat eigenlijk moeten gaan over vrijheid. Hier kaart Hiddema direct een fundamenteel punt aan, want waarom heeft niemand het over vrijheid en het begrip vrijheid in deze tijden van crisis. De Kamer zou zich meer met dit vraagstuk moeten bezighouden, zodat uitersten – zoals ‘Viruswaarheid’ deze discussie niet kapen en volgieten met complotnonsens.

Het kabinet kondigt de ene na de andere vrijheidsbeperkende maatregel af. Tegelijkertijd dwarsboomt het RIVM onderzoek naar aerosolen. Waarom?@THiddema pleit voor gezond verstand. Geen Spoedwet en geen onrechtmatig beleid, maar meer onderzoek en meer vrijheid! #FVD #coronadebat pic.twitter.com/VNdXGAUyRp — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) August 12, 2020

Hiddema uit terecht kritiek op de zogeheten ‘intelligente lockdown’, waar tal van beloftes werden gedaan, die helaas, niet zijn uitgekomen. Ondanks de inperking van vrijheden werd de zorg qua druk niet ontlast. En sterker nog, sommige sectoren van de zorg kregen compleet verkeerde adviezen mee.

Het blijft namelijk onbegrijpelijk dat zorgpersoneel zonder bescherming erop uit werden gestuurd.

Hiddema heeft vandaag zijn ‘kritiek-kanon’ flink scherp staan; de lockdown kwam te laat, en werd daarna nog te lang in stand gehouden. In veel dingen heeft het beleid van het kabinet dus tekort gedaan. En Hiddema benoemt alle pijnpunten vandaag!